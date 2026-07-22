Fransa'dan Çocuklar için Sosyal Medya Yasakları - Son Dakika
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Fransa'dan Çocuklar için Sosyal Medya Yasakları

Fransa\'dan Çocuklar için Sosyal Medya Yasakları
22.07.2026 13:43
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Fransa, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini engelleyen yasayı kabul etti.

PARİS, 22 Temmuz (Xinhua) -- Fransa Parlamentosu, çocukları sosyal medya kullanımının risklerinden korumaya yönelik yasa tasarısını kabul etti.

Salı günü kabul edilen ve ilgili hükümleri 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek tasarı, 15 yaşından küçük çocukların sosyal medyaya erişimini engellemeyi ve onları kaygı uyandıran veya zararlı içeriklerden korumayı amaçlıyor.

Yasa kapsamındaki sosyal medya platformları arasında Instagram, TikTok, Facebook ve Snapchat'in yanı sıra, kullanıcıların etkileşim kurmasına, kamuya açık içerik paylaşmasına veya kullanıcı topluluklarına katılmasına olanak tanıyan hizmetler yer alıyor. Wikipedia gibi çevrimiçi ansiklopediler ile eğitim veya bilim arşivleri ise yasak kapsamı dışında tutuluyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcıyla birlikte 15 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya yasaklanacak. Bu önlemi hayata geçirip çocuklarımızı çevrimiçi ortamda korumak için harekete geçmeden önce, son kararı Anayasa Konseyi verecek" dedi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu tarafından 2025 yılında yayımlanan bir araştırma, 2022 yılında Fransa metropol bölgesinde yaşayan 3-5 yaş arasındaki çocukların ekran başında günde ortalama 1 saat 22 dakika, 6-8 yaşındakilerin 1 saat 53 dakika, 9-11 yaşındakilerin ise 2 saat 33 dakika geçirdiğini ortaya koymuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Fransa'dan Çocuklar için Sosyal Medya Yasakları - Son Dakika

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