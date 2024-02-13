Fransa, Lübnan\'a Hizbullah\'ın İsrail sınırdan çekilmesi önerisinde bulundu

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Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nun, Lübnan ile İsrail arasında sınır üzerinde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi için Beyrut hükümetine "Hizbullah'ın İsrail sınırdan 8-10 kilometre çekilmesini" içeren bir öneri sunduğu belirtildi.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen Al-Akhbar gazetesine konuşan Lübnanlı diplomatik kaynaklar, Sejourne'nın 6 Şubat'ta başkent Beyrut'taki temasları sırasında hükümet yetkililerine Lübnan'ın güneyindeki çatışmaların sonlandırılması için öneri sunduğunu aktardı.

Sejourne'nun Lübnanlı yetkililere sunduğu "güvenlik anlaşmasının", sınırın her iki tarafındaki sivillere yönelik saldırıların durdurulmasını içerdiği kaydedildi.

Gazeteye açıklama yapan kaynaklar, Fransa'nın önerisinin tartışmaya açık olduğunu ve değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Fransız gazetesi Le Monde de, Paris'in Beyrut'a sunduğu teklifin Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nün İsrail sınırından yaklaşık 8-10 kilometre çekilmesi ile sınır bölgesinde yeni askeri üs ve gözetleme mevziileri inşa edilmemesini içerdiğini yazdı.

Haberde, önerinin ilk aşaması olan Hizbullah'ın sınırdan çekilmesi ile bölgede çatışmasızlık ortamının sağlanmasının ardından, ikinci aşamada İsrail ve Lübnan arasında karşılıklı olarak kara sınırı çizimi için müzakerelere başlanabileceği belirtildi.

Hizbullah'tan Gazze şartı

Hizbullah yetkilileri sıklıkla İsrail ile olası bir dolaylı müzakere ve anlaşmanın başlamayabilmesi için öncelikle Gazze'ye yönelik saldırıların nihai olarak durdurulması şartını dile getiriyor.

Lübnan Meclisi Hizbullah Milletvekili Hasan Faddallah, Fransa'nın sunduğu son öneriye ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'ye saldırılara son verilmeden İsrail ve Lübnan arasında sınıra ilişkin müzakerelere başlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki çatışmalar

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde karşılıklı olarak şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin ve İsrail'de 100 bine yakın sivil evlerini terk edip yerinden oldu.

İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etti.

İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri

İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri veardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 4 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığını duyurmuş, Tel Aviv'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını açık şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Hizbullah da 7 Temmuz 2023'te, İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü bildirmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, 10 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünden çekilmesi gerektiğini yinelemiş; 11 Temmuz'da ise Lübnan, köyü tamamen işgal etmesi nedeniyle İsrail'i Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etmişti.

Lübnan ordusunda görevli Tuğgeneral Munir Şehadi, İsrail ile ülkesi arasındaki UNIFIL denetiminde yer alan "Mavi Hat" üzerinde 13 tartışmalı bölgenin bulunduğunu söylemişti.

Şehadi, Mavi Hat'ın iki ülke arasındaki resmi kara sınırı olmadığını da ifade etmişti.