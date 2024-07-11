Fransa Büyükelçisi Dumont: Türkiye'deki yerel seçimler ve Fransa'daki seçimler nedeniyle ikili görüşmeleri ertelemek zorunda kaldık

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(ANKARA) - Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa'nın Ulusal Bayramı nedeniyle büyükelçilikte verdiği resepsiyonda, " Türkiye'de yerel seçimler düzenlenirken, Fransa'da önce Avrupa Birliği seçimleri, ardından da genel seçimler düzenlenmiştir. Demokrasilerimizin bu önemli anlarından kaynaklı olarak bazı önemli ikili görüşmeleri ertelemek zorunda kaldık. Ancak ikili meselelerden bölgesel ve küresel krizlere kadar ortak ilgi alanımıza giren tüm konularda samimi ve açık diyaloğumuzu sürdürdük" dedi. Dumont görüş alışverişinin devam etmesi gerektiğini belirterek, " Washington'daki NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu konuda kararlı" diye konuştu.

Fransa'nın Ulusal Bayramı bugün Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki resepsiyon ile kutlandı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı resepsiyonda Türkiye'nin temsil düzeyi düşük oldu. Türkiye'den resepsiyona Dışişleri Bakanlığı Orta ve Kuzey Avrupa Genel Müdürü Büyükelçi Hayriye Kumaşçıoğlu katıldı. ANKA'nın edindiği bilgiye göre Türkiye'nin temsil düzeyi mütekabiliyet nedeniyle Genel Müdür seviyesinde tutuldu. Büyükelçi Kumaşçıoğlu'nun konuşma yapmamasının Ankara'nın tercihi olduğu öğrenildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ise resepsiyona daha sonra katıldı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont şöyle konuştu:

"14 Temmuz günü, tarihi olayları ve daha ziyade temel değerlerimizi kutladığımız bir gündür. Özgürlük ve eşitlik sembolü olarak Paris halkının Bastille'e baskın düzenlediği 14 Temmuz 1789 gününün anıldığı bir gündür. Ayrıca bir gün sonra 14 Temmuz 1790 tarihinde Paris'te kardeşlik sembolü olarak yüz binlerce Fransızın Anayasa'ya sadakat yemini ettiği Federasyon Bayramı'nın anıldığı gündür. Kutladığımız bu değerler, eşitlik, kardeşlik ve halkın egemenliği temel ilkesiyle daha da anlam kazanmaktadır. Bu değerler Fransa topraklarının çok ötesine ulaşarak gurur kaynağımız haline gelmişlerdir. Bu değerler Fransa topraklarının çok ötesine ulaşarak gurur kaynağımız haline gelmişlerdir. Esin kaynağı oldukları 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün örnek teşkil ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de yankı bulmuşlardır. Dolayısıyla bu kutlamanın sadece Fransızlar değil, herkese ait olduğunu söyleyebiliriz.

14 Temmuz Bayramı bu yıl birçok sebepten dolayı özel bir niteliğe sahiptir. Bunun başlıca sebebi, iki hafta sonra, 26 Temmuz'da başlayacak olan Yaz Olimpiyat Oyunları ve ardından, 28 Ağustos ila 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Paralimpik Oyunları çerçevesinde tüm dünyanın Fransa'da ağırlanacak olmasıdır. Türkiye, kadın sayısının erkek sayısını biraz geçecek şekilde toplam 102 atletten oluşan eşitlikçi bir takımla katılım sağlayacaktır. Bunun altını çizmek isterim zira bu yılki oyunların en önemli ilklelerinden biri kadın erkek eşitliğidir.

"Demokrasilerimizin önemli anlardan kaynaklı bazı ikili görüşmeleri ertelemek zorunda kaldık"

Özel bir 14 Temmuz olmasının bir başka sebebi ise, hem Fransa'da hem de Türkiye'de seçimlerin gerçekleştirilmiş olmasıdır. Nitekim Türkiye'de yerel seçimler düzenlenirken, Fransa'da önce Avrupa Birliği seçimleri, ardından da genel seçimler düzenlenmiştir. Demokrasilerimizin bu önemli anlarından kaynaklı olarak bazı önemli ikili görüşmeleri ertelemek zorunda kaldık. Ancak ikili meselelerden bölgesel ve küresel krizlere kadar ortak ilgi alanımıza giren tüm konularda samimi ve açık diyaloğumuzu sürdürdük. Bu diyaloğun, başta Ukrayna ve Gazze olmak üzere yakın çevremizde çatışmaların ve insani felaketlerin devam ettiği; küresel ısınma sorununun her zamankinden daha vahim hale geldiği ve yapay zeka gibi diğer küresel meselelerin eklendiği bir dönemde bilhassa önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu konularda görüş alışverişinde bulunmaya devam etmeliyiz ve Washington'daki NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu konuda kararlı.

"Ticaret hacmimiz 23 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza attı"

Bu diyaloğun yanı sıra ikili iş birliğimizi derinleştirmek ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için de çalıştık. Ticaret hacmimizin artmaya devam ettiğini ve 23 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza attığını hatırlatmak isterim.

Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Fransa, gerek doğrudan gerekse AB ve uluslararası kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunarak, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasına tamamen bağlı kalmıştır.

Yetkililerimiz arasındaki diyaloğun ötesinde, dönemlerden ve koşullardan bağımsız, değiş tokuşlarımız, ortak çalışmalarımız, hatta bazen farklılıklarımız... Kısacası, ülkelerimiz arasındaki beş asırlık diplomatik ilişkilerde olduğu gibi bugün de Fransız-Türk ilişkilerini canlı tutan bu günlük bağdır. Bugün aslında bunu da kutluyoruz."

Açılış konuşmasının ardından Tevfik Fikret İleri Lisesi orkestrası iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Büyükelçi Dumont, ilerleyen saatlerde orkestrada saksafon çalarak eşlik etti.