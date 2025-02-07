Fransa, Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Fransa, Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterdi

Fransa Dışişleri, Trump'ın Gazze'yi devralma planının iki devletli çözüme engel olduğunu belirtti.

07.02.2025 21:18
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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Gazze'yi devralma" ve buradaki Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planının Filistin'de iki devletli çözüme engel oluşturduğunu ifade etti.

Fransız sözcü, Bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Lemoine, AA muhabirinin, "ABD Başkanı Trump'ın Gazzelilerin zorla yerinden edilmeleri ve Gazze'nin devralınmasını öngören açıklamaları tepki çekti. Birçok Avrupa ülkesinden buna karşı çıkan açıklamalar yapıldı. Fransa, Trump'ın planına karşı ortak bir Avrupa inisiyatifine öncülük etmeyi düşünüyor mu?" sorusuna da cevap verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu haftaki ziyareti sırasında Trump'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalara hızlı tepki verdiklerini belirten Lemoine, "Bu açıklamalar, hem uluslararası hukuka hem de Filistinlilerin topraklarında kalmaya yönelik meşru taleplerine ciddi bir ihlal teşkil ediyor. Bunun da ötesinde, uzun zamandır desteklediğimiz iki devletli çözümün önünde ciddi engel teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklamalarının, bölgeyi istikrarsızlaştırdığını vurgulayan Lemoine, ABD Başkanı'nın Gazze planına karşı Paris hükümetinin öncülüğünde bir Avrupa girişimi olup olmayacağı konusunda ise şunları kaydetti:

"Teyit edemem ancak bunun şubat ayındaki bir sonraki (Avrupa Birliği) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda görüşüleceğini düşünüyorum. Bu görüşmelerden ne çıkacağını söyleyemem ancak bunun gündemdeki bir konu olacağını düşünüyorum."

"UCM'ye koşulsuz desteğimizi bir kez daha dile getiriyoruz"

Lemoine, Fransa'nın, Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım uygulama kararı hakkında ise "Cezasızlıkla mücadelede temel bir görevi olan Uluslararası Ceza Mahkemesine ve personeline koşulsuz desteğimizi bir kez daha dile getiriyoruz." dedi.

Bu konudaki tutumlarının değişmediğini ifade eden Lemoine, Fransa'nın, Avrupalı ve Roma Statüsü'ne taraf ortaklarıyla beraber UCM'nin görevini bağımsız ve tarafsız şekilde üstlenmeye devam edebilmesi için seferber olacağını belirtti.

Lemoine, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emriyle ilgili Roma Statüsü'ne tamamen uyacaklarını dile getirerek Roma Statüsü kapsamında, taraf devletlerin UCM ile işbirliği yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Roma Statüsü'ne taraf olmayan devletler için "dokunulmazlık" olduğunu kaydeden Lemoine, İsrail'in de UCM'ye taraf olmadığını hatırlattı.

Fransız Sözcü, "Netanyahu, Fransız topraklarında bulunuyor olsaydı, Uluslararası Ceza Mahkemesiyle işbirliği konusu ve dokunulmazlık konusu arasında karar vermek hakime düşerdi. Dolayısıyla bu yargı gücüne ait bir konu." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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