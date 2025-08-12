Fransız Büyükelçilerden Filistin Çağrısı

Eski Fransız büyükelçiler, İsrail'in Filistin halkını yok etme girişimini artırırken seyirci kalamayacaklarını bildirdi.

Eski 35 Fransız büyükelçisinin imzasıyla Le Monde gazetesinde yayımlanan ortak bildiride, Fransa'nın Filistin konusunda Orta Doğu'da inisiyatif alma zamanının geldiği belirtildi.

Bildiride, Fransa'nın bölgedeki ihlalleri kınamakta tereddüt etmesinin arkasında, İsrail ve ABD'nin kendisini muhatap almayı sürdürme isteğinin yattığına işaret edilerek, "İsrail'in güvenliği ve kendisini müdafaa etme hakkı kafa karıştırmış olabilir. Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını reddederek, Suriye ve Lübnan'a müdahaleleri ve 'Büyük İsrail' ile ilgili bazı açıklamaları nedeniyle İsrail hem kendi güvenliği hem de bölge güvenliğini tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

Bildiride, "İsrail, bir halkı (Filistinlileri) yok etme girişimini engelsiz şekilde artırırken ve Filistin devletinin kurulma imkanını engellemek için Batı Şeria'da sömürgeciliğini hızlandırırken seyirci kalamayız." denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eylülde ülkesinin Filistin devletini resmi olarak tanımaya yönelik kararının son derece yerinde olduğuna işaret edilen bildiride, ancak uluslararası hukuka uyulmadığı mevcut bağlamda bir duyuru yapmanın yetersiz kaldığı vurgulandı.

Uluslararası farklı aktörlerin çıkarlarına ve ittifaklarına verdiği önceliğin uluslararası hukuku tehdit ettiği aktarılan bildiride, " Irak'la ilgili 2003'teki hukuki yaklaşımımız, Ukrayna'yla ilgili yaklaşımımıza da yansıyor ancak Orta Doğu'da bu eksik kalıyor. Burada (Orta Doğu'da) 'çifte standart' uygulamakla suçlanıyoruz." yorumuna yer verildi.

Bildiride, bu yaklaşım değişikliğinin Fransa'nın uluslararası imajına ve etki gücüne zarar verdiğine dikkati çekilerek, geçmişte "bağımsız ve adil" olarak tanımlanan Fransız diplomasisinin bugün daha az etkili olduğu kaydedildi.

"7 Ekim 2023'teki saldırıların kınandığı" belirtilen bildiride, "Ancak bu (saldırılar), Filistin halkının etnik temizliğini haklı çıkaramaz ve Gazze'de artan sivil ölüm sayısıyla ilgili endişemizi çok geç dile getirdik." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bölgede zulümleri destekleyen İsrailli yetkililerin Fransız topraklarına girişinin yasaklanması, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi, bölgede acilen Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından insani yardımın dağıtılması, Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın ve İsrail'e yönelik askeri malzeme sevkiyatlarının askıya alınması ve Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'da suç işleyen Fransız vatandaşlarının yargılanması istendi.