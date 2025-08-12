Fransız Büyükelçilerden Filistin Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fransız Büyükelçilerden Filistin Çağrısı

12.08.2025 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

35 eski Fransız büyükelçi, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünü kınayıp inisiyatif çağrısı yaptı.

Eski Fransız büyükelçiler, İsrail'in Filistin halkını yok etme girişimini artırırken seyirci kalamayacaklarını bildirdi.

Eski 35 Fransız büyükelçisinin imzasıyla Le Monde gazetesinde yayımlanan ortak bildiride, Fransa'nın Filistin konusunda Orta Doğu'da inisiyatif alma zamanının geldiği belirtildi.

Bildiride, Fransa'nın bölgedeki ihlalleri kınamakta tereddüt etmesinin arkasında, İsrail ve ABD'nin kendisini muhatap almayı sürdürme isteğinin yattığına işaret edilerek, "İsrail'in güvenliği ve kendisini müdafaa etme hakkı kafa karıştırmış olabilir. Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını reddederek, Suriye ve Lübnan'a müdahaleleri ve 'Büyük İsrail' ile ilgili bazı açıklamaları nedeniyle İsrail hem kendi güvenliği hem de bölge güvenliğini tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

Bildiride, "İsrail, bir halkı (Filistinlileri) yok etme girişimini engelsiz şekilde artırırken ve Filistin devletinin kurulma imkanını engellemek için Batı Şeria'da sömürgeciliğini hızlandırırken seyirci kalamayız." denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eylülde ülkesinin Filistin devletini resmi olarak tanımaya yönelik kararının son derece yerinde olduğuna işaret edilen bildiride, ancak uluslararası hukuka uyulmadığı mevcut bağlamda bir duyuru yapmanın yetersiz kaldığı vurgulandı.

Uluslararası farklı aktörlerin çıkarlarına ve ittifaklarına verdiği önceliğin uluslararası hukuku tehdit ettiği aktarılan bildiride, " Irak'la ilgili 2003'teki hukuki yaklaşımımız, Ukrayna'yla ilgili yaklaşımımıza da yansıyor ancak Orta Doğu'da bu eksik kalıyor. Burada (Orta Doğu'da) 'çifte standart' uygulamakla suçlanıyoruz." yorumuna yer verildi.

Bildiride, bu yaklaşım değişikliğinin Fransa'nın uluslararası imajına ve etki gücüne zarar verdiğine dikkati çekilerek, geçmişte "bağımsız ve adil" olarak tanımlanan Fransız diplomasisinin bugün daha az etkili olduğu kaydedildi.

"7 Ekim 2023'teki saldırıların kınandığı" belirtilen bildiride, "Ancak bu (saldırılar), Filistin halkının etnik temizliğini haklı çıkaramaz ve Gazze'de artan sivil ölüm sayısıyla ilgili endişemizi çok geç dile getirdik." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bölgede zulümleri destekleyen İsrailli yetkililerin Fransız topraklarına girişinin yasaklanması, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi, bölgede acilen Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından insani yardımın dağıtılması, Avrupa Birliği (AB) ve İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın ve İsrail'e yönelik askeri malzeme sevkiyatlarının askıya alınması ve Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria'da suç işleyen Fransız vatandaşlarının yargılanması istendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, Fransa, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Büyükelçilerden Filistin Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yolcu otobüsü alev alev yandı Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’ Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi 11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
Fenerbahçe’nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye’de Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye'de
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisini alıyor Fenerbahçe Real Madrid'in kalecisini alıyor

21:53
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
20:43
Muğla’da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu
Muğla'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
09:44
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:33
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
09:19
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
09:16
Türkiye’nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
09:10
Madonna’dan Papa’ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 22:34:22. #7.13#
SON DAKİKA: Fransız Büyükelçilerden Filistin Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.