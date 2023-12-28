Fransız Milletvekili İsrailli Askerin Annesinden Şikayetçi Olacak

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili David Guiraud, Gazze'ye atom bombası atılması çağrısı yapan Fransız asıllı İsrailli askerin annesinden şikayetçi olacak.

Gazze'de ölen Fransız asıllı İsrailli asker Moshe Avraham Baron'un annesi Marylin Baron 24 Aralık'ta konuk olduğu Fransızca yayın yapan i24 kanalında, Gazze'ye atom bombası atılması çağrısı yapması sosyal medyada çokça eleştirilirken, Fransız muhalif milletvekillerinin de tepkisini çekti.

LFI milletvekili Thomas Portes X sosyal medya platformundan Baron'un sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sakince, i24 kanalında bir kişi, gazeteci müdahale etmeden, İsrail'in Gazze'de nükleer bomba kullanması gerektiğini çünkü 'Bu topraklarda Yahudi halkından başka kimse yaşamaması gerektiğini' açıklıyor." ifadesini kullandı.

Portes, söz konusu kanalın Fransa'da yayın yapma izninin daha ne kadar süreyle devam edeceğini sordu.

LFI milletvekili Guiraud, aynı platformdan yaptığı açıklamada, kamusal alanda açıkça soykırım çağrılarının sona ermesi gerektiğini ve bunun cezasız kalmayacağını kaydederek, "Artık mazeret yok. Hafifletici sebep yok." ifadelerini kullandı.

Guiraud, Baron hakkında şikayetçi olmak için avukatlar görevlendirdiğini açıklayarak, "Hiçbir şeyin gözden kaçmasına izin vermemek için organize olacağız." değerlendirmesine bulundu.

Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açıklamada, dünyanın, kasıtlı olarak aç bırakılan "Gazze'deki halkın soykırımına" çaresizce tanık olduğu belirtildi.

Açıklamada, Baron'un Gazze'ye atom bombası atılması çağrısı yaptığı sözler anımsatılarak, Cnews kanalında Fransız asıllı İsrailli avukat Nili Naouri'nin "Gazzeli çocukların doğduğu günden itibaren Yahudileri öldürmeyi öğrendiğini" savunduğu hatırlatıldı.

Fransa'da yayın yapan kanallarda Fransız vatandaşlarının savaş suçu propagandası yapmasının eleştirildiği açıklamada, "CFCM, savaş suçlarını, insanlığa karşı suçları, soykırımı veya etnik temizliği savunan bu ifadeleri esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Fransız vatandaşlarının bu sözleri ceza almadan sarf edebilmesine anlam verilemediği belirtildi.

Olay

24 Aralık'ta konuk olduğu i24 kanalında siyonist olduğunu belirten anne Baron, her gün Gazze'de 145'ten fazla İsrail askerinin öldüğünü söylemişti.

Baron, İsrailli siyasetçilerin bölgede atom bombasının düğmesine basmayı kabul etmesi gerektiğini belirterek, "Atom bombasına sahip bir ülkeyiz (İsrail). Diyecek bir şeyim yok. Bu topraklarda Yahudi halkından başka kimse yaşamamalı." ifadesini kullanmıştı.

Milletvekili Portes, İsrail ordusunda 4 bin 185 Fransız asıllı asker bulunduğunu belirterek, bu kişiler hakkında, "Gazze'deki insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına ortaklık ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.