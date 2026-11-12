FTQ Genel Sekreteri Carrière enerji dönüşümünde işçilere birlik çağrısı yaptı

Haber: Batuhan Dükel/ Kamera: Dursun Alkaya

(ANTALYA) - Kanada Québec İşçi Federasyonu (FTQ) Genel Sekreteri Olivier Carrière, Türkiye'nin enerji dönüşümü sürecinde işçi haklarını korumak için atması gereken en önemli adımın işçilerin birlikte hareket etmesi olduğunu belirterek, "Değişimi yaratacak olan şirketler ya da finans kuruluşları değil, bizleriz. Sıradan insanlar, emekçiler, işçileriz" dedi. Carrière, Kanada'daki gelir eşitsizliğine de dikkati çekerek, "Ben G7 üyesi bir ülkede, dünyanın en zengin ülkelerinden birinde yaşıyorum ve biz de bu sorunları yaşıyoruz. Bir de dünyanın geri kalanını düşünün" ifadelerini kullandı.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından gerçekleştirilen "Adil Geçiş Sosyal Politika Önerileri" toplantısına katılan Kanada Québec İşçi Federasyonu (FTQ) Genel Sekreteri Olivier Carrière, toplantının ardından ANKA Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kanada'nın adil geçiş deneyimlerinden hareketle Türkiye'nin enerji dönüşümü sırasında işçi haklarını korumak için atması gereken en önemli adımın ne olduğu sorusunu yanıtlayan Carrière, işçilerin ortak hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

"BİZİM PARAMIZ YOK AMA SAYISAL GÜCÜMÜZ VAR"

İşçilerin öncelikle ortak bir hedef etrafında birleşmesi gerektiğini belirten Carrière, şöyle konuştu:

"Bence ilk yapılması gereken, işçilerin aynı hedefi benimsemesi ve bu sürece birlikte katılması. İşçiler birlikte hareket etmenin tek yol olduğunu anlamalı. Çünkü bizim paramız yok ama sayısal gücümüz var. Nüfusu oluşturan biziz. Eğer halk birlikte hareket ederse hükümet bizi dinlemek zorunda kalacaktır. Bu, çözümün sihirli bir şekilde ortaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Bunun için çaba göstermemiz gerekecek."

"DEĞİŞİMİ ŞİRKETLER VE FİNANS KURULUŞLARI DEĞİL, İŞÇİLER YARATACAK"

Enerji dönüşümünün işçilerin katılımıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Carrière, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk adım, işçileri bir araya getirmek ve farkı yaratacak olanların kendileri olduğunu anlamalarını sağlamak. Değişimi yaratacak olan şirketler ya da finans kuruluşları değil, bizleriz. Sıradan insanlar, emekçiler, işçileriz. Bu nedenle birlikte hareket etmeyi kabul etmeliyiz. Bence bu yalnızca Türkiye'nin değil, bütün ülkelerin karşı karşıya olduğu bir zorluk. Bireysellik her yerde artıyor ve bunun bir hata olduğuna inanıyorum. Asıl hedefi kaçırıyoruz. Kolektif olarak birlikte çalışmalı ve sayısal gücümüzle sorunun değil, çözümün kendisi olduğumuzu göstermeliyiz."

"DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKELERİNDEN BİRİNDE YAŞIYORUM AMA BİZ DE BU SORUNLARI YAŞIYORUZ"

Dünyada servetin giderek daha az sayıda insanın elinde toplandığını savunan Carrière, gelir dağılımındaki eşitsizliğin kamu hizmetleri üzerindeki etkilerine değindi. Carrière, şunları söyledi:

"Karın ve servetin giderek daha az kişinin elinde toplandığı bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca zenginler de yoksullar da vardı ama şimdi bu eşitsizlik giderek artıyor. Zenginler daha da zenginleşirken geri kalanımız için daha az kaynak kalıyor. Kanada'da da diğer ülkelerde olduğu gibi kapitalist bir sistem var ve servet dağılımı bozulmuş durumda. Okullarımız dökülüyor, hastanelerimiz dökülüyor. Sağlık sisteminde bize bakacak yeterli çalışanımız yok. Çocuklarımıza eğitim verecek yeterli öğretmenimiz yok. Ben G7 üyesi bir ülkede, dünyanın en zengin ülkelerinden birinde yaşıyorum ve biz de bu sorunları yaşıyoruz. Bir de dünyanın geri kalanını düşünün."

Servetin belirli kesimlerin elinde yoğunlaşmasının yanlış bir ekonomik yaklaşım olduğunu ifade eden Carrière, adil geçiş sürecinin işçilerin hükümetler üzerindeki etkisini artırması gerektiğini belirtti.

"EKONOMİK SİSTEMİ AYAKTA TUTAN BİZİZ, ARTIK BİRİLERİNİN DE BİZİ GÖZETMESİNİN ZAMANI GELDİ"

Çalışanların ekonomik sistemin temelini oluşturduğunu vurgulayan Carrière, şöyle devam etti:

"Servetin belirli ellerde toplanmasının yanlış bir yol olduğunu kabul etmeliyiz. İşçilerin hükümetlerini etkileyebilecek güce sahip olmasını sağlayacak adil bir geçişe ihtiyacımız var. Hükümetlere şu mesajı vermeliyiz: Bizimle ilgilenmek zorundasınız çünkü sistemi işleten biziz. Her gün işe giden biziz. İnşa ediyoruz, onarıyoruz, bakım hizmeti veriyoruz, üretiyoruz. Artık birilerinin de bizimle ilgilenmesinin zamanı geldi."

"MİLYARDER ŞİRKETLERİN SÜBVANSİYONA MI İHTİYACI VAR?"

Kanada'da şirketlere sağlanan kamu desteklerini de eleştiren Carrière, vergi gelirlerinin halkın ihtiyaçlarına yönlendirilmesi gerektiğini savundu.

Carrière, şu ifadeleri kullandı:

"Benim ülkemde gelir vergilerimizden elde edilen parayı şirketlere sübvansiyon olarak veriyoruz. Milyarder şirketlerin kendi işlerini geliştirmek için sübvansiyona mı ihtiyacı var? Hayır, bu doğru değil. Paramızı halkı desteklemek için ortak bir kaynakta toplamalıyız. Çünkü halk ve işçiler ekonomik yapımızın gerçek motorudur."