Fuat Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın saldırı değil savunma olduğunu söyledi - Son Dakika
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Fuat Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın saldırı değil savunma olduğunu söyledi

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Fuat Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması\'nın saldırı değil savunma olduğunu söyledi
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Fuat Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması\'nın saldırı değil savunma olduğunu söyledi
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın salı günü komisyonda görüşülmesinin planlandığını söyledi. Oktay, anlaşmanın bölgesel istikrar için önemli adım olduğunu, mutabakata dayalı savunma anlaşması olup saldırı olmadığını vurguladı.

(ANKARA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, salı günü komisyonda görüşmeyi planladıkları Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel istikrar ve güvenlik açısından çok önemli bir adım olduğunu belirterek, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgenin kendi sorunlarını çözme iradesidir. Bu, mutabakata dayalı bir savunma anlaşmasıdır; saldırı anlaşması değildir" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Yozgat Bozok Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni kapsamında bulunduğu memleketi Yozgat'ta, "Dış Politika ve Değişen Dünyada Türkiye'nin Stratejik Vizyonu" konulu açılış dersi verdi.

Açılış dersinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye ve bölge açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BÖLGESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ DIŞARIDAN BEKLEMEYECEĞİZ"

Bölgenin istikrara kavuşması için ülkelerin kendi sorunlarına sahip çıkması gerektiğini ifade eden Oktay, birbirleriyle iletişim kurmayan ve çözümü dışarıdan bekleyen bir anlayışın geride bırakılması gerektiğini söyledi.

Oktay, "Biz diyoruz ki kendi sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. Bunu Türkiye içerisinde yaptık ve başardık. Teknolojide, savunma sanayisinde, enerjide ve sağlıkta bu özgüveni sağladık. Şimdi aynı yaklaşımı bölgemizde de güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin terörle mücadelede kendine özgü bir modelle ilerlediğini belirten Oktay, hedefin yalnızca Türkiye'nin değil, bütün bölgenin terörden arındırılması olduğunu kaydetti.

Bölgede birbirine güvenen, diyalog kurabilen ve ortak sorunlara birlikte çözüm üretebilen bir iş birliği mekanizmasının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın da bu anlayış çerçevesinde atılmış bir adım olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE, BÖLGESEL LİDERLİĞİNİ KÜRESEL ÖLÇEĞE TAŞIYACAK POTANSİYELE SAHİP"

Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Oktay, Türkiye'nin bölgesel liderliğinin artık geniş ölçüde kabul gördüğünü, tarihi sorumlulukları ve gönül coğrafyasıyla bağları doğrultusunda küresel ölçekte de önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti.

Balkanlar'dan Afrika'ya, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin görüşlerinin yakından takip edildiğini belirten Oktay, Türkiye'nin krizlerin çözümünde başvurulan ve görüşü merak edilen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Oktay, Türkiye'nin uluslararası sistemin geleceğinde de etkin rol oynayacağına inandığını belirterek, "Türkiye bir kutup başıdır artık. Sadece bölgesindeki sorunlarla ilgili değil, küresel boyutta yeni uluslararası sistemin nasıl kurulacağı konusunda da ilkelerin belirlenmesinde ve yeni yapının oluşturulmasında söz sahibi olacak ülkelerden biri olacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"BU BİR SALDIRI DEĞİL, ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASIDIR"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye'nin bölgesel konumuna ve iş birliklerine katkısına da değinen Oktay, anlaşmanın tek taraflı bir liderlik anlayışına değil, karşılıklı saygı ve ortaklık esasına dayandığını vurguladı.

Türkiye'nin iş birliği geliştirdiği ülkelerle ilişkilerinde eşit ortaklık anlayışını benimsediğini belirten Oktay, "Türkiye'nin 'Ben büyüğüm, ben liderim' gibi bir kompleksi yoktur. Biz bugünkü uluslararası sistemin işleyişinden şikayet ediyoruz. Burada karşılıklı saygıya dayanan, tam bir ortaklık mekanizması vardır. Bu, mutabakata dayalı bir savunma anlaşmasıdır; saldırı anlaşması değildir." ifadelerini kullandı.

Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye'nin bölgesel iş birliklerini güçlendirmesine ve bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağına inandığını kaydederek, bu sürecin sonuçlarının önümüzdeki dönemde hep birlikte görüleceğini söyledi.

Anlaşmanın Türkiye'ye de önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonunun önümüzdeki salı günü anlaşmayı görüşmesinin planlandığını, Komisyon aşamasının ardından sürecin Genel Kurul gündemine taşınacağını bildirdi.

Kaynak: ANKA
TBMM Dışişleri KomisyonuFuat OktayPolitikaGüncelMekkeDünyaSon Dakika

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