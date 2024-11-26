G7 Dışişleri Bakanları Ukrayna'yı Ele Aldı - Son Dakika
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G7 Dışişleri Bakanları Ukrayna'yı Ele Aldı

G7 Dışişleri Bakanları, İtalya'da Ukrayna Savaşı ve Hint-Pasifik konularını görüştü.

26.11.2024 13:17
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G7 Dışişleri Bakanları, İtalya'daki toplantılarının ikinci gününde Ukrayna ve Hint-Pasifik'teki konuları ele almak üzere toplandı.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, başkent Roma'nın güneydoğusundaki Anagni ve Fiuggi kasabalarında ikinci gün oturumları için bir araya geldi.

İlk günkü oturumlarında ağırlıklı olarak Orta Doğu ile ilgili konuları ele alan ve Arap ülkelerinden bakanlarla özel bir oturum düzenleyen G7 Dışişleri Bakanları, ikinci güne ise Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle başladı. Oturuma Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da katılıyor.

Bakanlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu, Kiev'e desteği ve Ukrayna'nın yeniden yapılanmasını ele alacak.

İtalya tarafından açıklanan programa göre, Ukrayna oturumunun ardından bakanlar, Hint-Pasifik'teki durum ile Venezuela ve diğer bölgesel gelişmelere odaklanacak.

G7 bakanlarının bugünkü toplantısının, sonuç bildirisinin açıklanmasıyla sona ermesi bekleniyor.

Bu etkinlikle beraber, İtalya'nın G7 Dönem Başkanlığını 2025 yılı için Kanada'ya devredecek.

Öte yandan, ev sahibi İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukraynalı bakan Sybiha ile bir araya geldi.

Tajani, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna oturumunda önce Kiev'e olan kesin desteğimizi, adil ve kalıcı bir barışa ulaşma konusundaki kararlılığımızı teyit etmek için Bakan Sybhia ile görüşmek istedim. Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik ittifakına tam entegrasyonunu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel G7 Dışişleri Bakanları Ukrayna'yı Ele Aldı - Son Dakika

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