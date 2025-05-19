Galatasaray Şampiyonluğunu Sokaklarda Kutladı

İstanbul'da Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın, 25. şampiyonluğunu ilan etmesiyle sokaklara çıktı.

Taraftarlar kentin birçok meydanında toplanırken, şampiyonluk kutlamalarının merkezi ise Taksim oldu.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Sultangazi'de bazı taraftarlar caddeyi trafiğe kapatırken, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde ise kutlama sırasında bir İETT otobüsünün önünü kesti.

Avcılar'da konvoya katılan bir çekicinin üzerine binen taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Birçok ilçede de Galatasaraylı taraftarlar araçlarıyla korna çalarak caddelerde tur attı.