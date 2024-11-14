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Kazada ölen Galatasaray sevdalısı 9 yaşındaki Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA - Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yiğit Kurt için Muğla'nın Bodrum ilçesi Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Kurt ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Fanatik Galatasaraylı olan Kurt'un cenazesine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'de katıldı.

Bodrum ilçesinden Galatasaray- Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Serkan Kurt ve 9 yaşındaki oğlu Yiğit Kurt, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde aracın tır ile çarpışması sonucu yaralanırken kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi tarafından organları bağışlanan Yiğit Kurt'un zamansız vedası, hem Bodrum hem de Galatasaray camiasını yasa boğdu. Hayatını kaybeden Kurt için Bodrum'da cenaze töreni düzenlendi. Baba Serkan Kurt ve anne Pınar Kurt, Galatasaray bayrağına sarılı tabutun başında ayakta durmakta güçlük çekerken, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında helallik alındı. Yiğit Kurt, dualarla Bitez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalincı, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bodrum FK oyuncuları Celal Dumanlı, Erkan Değişmez ve Taylan Antalyalı, Kurt ailesinin yakınları, sevenleri ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı.