Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, Avrupa'nın ilk siyahi lideri oldu

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Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, bugün mecliste yapılan oylamayla Galler Bölgesel Başbakanı seçilirken aynı zamanda Avrupa'nın ilk siyahi lideri oldu.

Parti lideri ve Başbakan Mark Drakeford'un görevden çekilmesiyle 16 Mart'ta parti lideri seçilen Gething, başbakanlık için Plaid Cymru Partisi lideri Rhun AP Iorwerth ve Galler Muhafazakar Partisi Lideri Andrew Davies'le yarıştı.

Toplamda 60 sandalyenin bulunduğu Galler Parlamentosunda (Senedd) başbakan adaylarına 51 oy kullanılırken Gething 27, Davies 13, AP Iorwerth ise 11 oy aldı.

Bu sonuçla Gething, ülkenin yeni bölgesel başbakanı olurken Avrupa'nın da ilk siyahi başbakanı oldu.

Gething, oylamanın ardından yaptığı konuşmaya Galce teşekkür ederek başlarken hem başbakan seçilmesinin hem de Avrupa'nın ilk siyahi başbakanı olmasının kendisi için bir gurur meselesi olduğu kadar önemli bir sorumluluk getirdiğini kaydetti.

Drakeford'a da teşekkür eden Gething, "Bugünün ve geleceğin Galler'i, parlamentosu ve hükümetinin ülkemize benzemesi gerektiğini kabul eden tüm saygın insanlara ait olacak." dedi.

Gething konuşmasını, Galler'in umut ve fırsatlar sunan bir ülke olması için çalışacağını söyleyerek tamamladı.

Yarışta ikinci olan Davies konuşmasında Gething'in yeni bir başlangıç yapma şansı bulunduğunu belirterek, İşçi Partisinin büyük projelerini bir kenara bırakması çağrısı yaptı.

AP Iorwerth de konuşmasında Gething'in kampanyasına yapılan bağışların başbakanlık seçimine gölge düşürdüğünü belirtti.

Plaid Cymru lideri, Galler İşçi Partisiyle partisi arasında işbirliği anlaşması bulunmasına rağmen yeni hükümet ve başbakanı denetlemeye ve hesap sormaya devam edeceklerini kaydetti.

Zambiyalı bir anne ve Galli bir babanın oğlu olarak Zambiya'da doğdu

Galli bir baba ile Zambiyalı bir annenin çocuğu olarak 1974'te Zambiya'da doğan Gething'in ailesi 1976'da İngiltere'ye taşındı.

Çocukluğu İngiltere'nin Dorset bölgesi ve Galler'de geçen Gething, Aberystwyth ve Cardiff üniversitelerinde eğitim aldıktan sonra avukatlık yaptı.

Gething, 17 yaşında katıldığı İşçi Partisinden İngiltere parlamentosuna girmek için 24 yaşında milletvekili adayı olduysa da seçimi kazanamadı.

Galler hükümetlerinde 2013 yılından bu yana bakanlık ve bakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Gething, son olarak 2021'den bu yana Ekonomi Bakanlığı görevini yürütüyordu.

Eski Başbakan Drakeford'un Aralık 2023'te parti başkanlığı ve başbakanlıktan istifa edeceğini duyurmasıyla yarışa giren Gething, Jeremy Miles'la girdiği seçimde oyların yüzde 51,7'sini almıştı.

Gething, Avrupa'nın ilk siyahi lideri olmanın yanında Birleşik Krallık'ta şu an görev yapan 4 başbakandan göçmen kökenli olan üçüncüsü oldu.

Hindistan kökenli İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Pakistan kökenli İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un görev yaptığı ülkede üçüncü göçmen kökenli Başbakan olan Gething'in tam adı ise Humphrey Vaughan AP David Gething.