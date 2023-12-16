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Gamze Akkuş İlgezdi: "Sağlık Bütçesi Yüzde 57 Artarken, Şehir Hastanelerine Ayrılan Pay Yüzde 78 Arttı. - Son Dakika
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Gamze Akkuş İlgezdi: "Sağlık Bütçesi Yüzde 57 Artarken, Şehir Hastanelerine Ayrılan Pay Yüzde 78 Arttı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM Genel Kurulu’nda; “Şehir Hastaneleri Bakanlığı… 2023 yılında, 46 milyar 662 milyon lira kaynak aktarılan şehir hastanelerine 2024’te aktarılacak oran yüzde 78 artışla 83,7 milyara çıktı. Sağlık Bütçesi yüzde 57 artarken, şehir hastanelerine ayrılan pay yüzde 78 arttı. Şehir Hastanelerinin payı böylesine yükselirken, genel bütçe içerisinde sağlık payının yüzde 10 bile olmadığını ifade etmem gerekiyor” dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi: "Sağlık Bütçesi Yüzde 57 Artarken, Şehir Hastanelerine Ayrılan Pay Yüzde 78 Arttı.
16.12.2023 - 19:49,
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CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM Genel Kurulu'nda; "Şehir Hastaneleri Bakanlığı… 2023 yılında, 46 milyar 662 milyon lira kaynak aktarılan şehir hastanelerine 2024'te aktarılacak oran yüzde 78 artışla 83,7 milyara çıktı. Sağlık Bütçesi yüzde 57 artarken, şehir hastanelerine ayrılan pay yüzde 78 arttı. Şehir Hastanelerinin payı böylesine yükselirken, genel bütçe içerisinde sağlık payının yüzde 10 bile olmadığını ifade etmem gerekiyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2024 bütçe kanun teklifi üzerinde konuştu. İlgezdi, şunları söyledi:

"Bu bütçeye baktığımızda halkın sorunlarına çözüm bulan bir anlayışı ne yazık ki göremiyorum. Adeta, AKP'nin önceki yıllardan kopyala yapıştır yaptığı bir taklidi görüyorum. Halkımız için çaresizliği, yoksulluğu, tükenen umutları görüyorum. Bütçeler, tam anlamıyla bir sosyal mutabakat metnidir. Halk, bu bütçenin neresinde? Bu bütçeye baktığımda; süslü binaları, rantı, yer yok denerek 15 gün ertelenen randevuları, bulunamayan ilaçları; kamucu olmayıp, özel sektör mantığı güden politikalarınızı görüyorum.

Bütçede; insan yok, sağlık yok, insanlarımızın derdine derman yok. Bu bütçede; ranta ve yandaşlara kaynak var. Halka ödenek yok. Rant demişken; Şehir Hastaneleri Bakanlığı'na dönüşen Sağlık Bakanlığı bütçesini görüştüğümüzü ifade etmek tam da yerinde olur. Şehir Hastaneleri Bakanlığı… 2023 yılında, 46 milyar 662 milyon lira kaynak aktarılan şehir hastanelerine 2024'te aktarılacak oran yüzde 78 artışla 83,7 milyara çıktı. Sağlık Bütçesi yüzde 57 artarken, şehir hastanelerine ayrılan pay yüzde 78 arttı. Şehir Hastanelerinin payı böylesine yükselirken, genel bütçe içerisinde sağlık payının yüzde 10 bile olmadığını ifade etmem gerekiyor.

İktidarınız, milli gelirin yüzde 54'ünü toplumun sadece yüzde 10'una sunarak derin bir eşitsizliği yaratmakta. Sağlık, bütçede, geçiştirilen bir kalem olarak kalıyor sadece. Hatta o kadar geçiştirilmiş ki 2023'te personel giderlerinin bütçedeki oranı yüzde 70 iken bu sene yüzde 50'ye indirilmiş.

Yoksulluğunu nasıl önleyeceğinizi, vatandaşın temel hakkı olan sağlık hizmetlerine erişimini nasıl sağlayacağınızı, hekimlerin haklarını nasıl koruyacağınıza dair hiçbir şey duymadık. Yalan gürültü çıkarır, hakikat ise daima sessizdir.

Bu ülkenin hakikati; insan yerine binalara, köprülere, yollara ayrılan bütçelerdir. Bu ülkenin hakikati, halkı değil beşli çeteleri memnun eden bütçedir. Bu ülkenin hakikati, haramsız işin azaldığını gördüğümüz bütçedir. Bu ülkenin hakikati; Türkiye nüfusunun yüzde 1'inin derin yoksulluğa mahkum edildiği bütçedir. Çocuk yoksulluğunda dünya ikincisi olmamızı yok sayan, çocuklarımıza bir öğün yemeği bile çok gören bütçedir. Bu ülkenin hakikati; açlık sınırının altında yaşayan emekliler ve asgari ücretlilerdir. Bu ülkenin hakikati, hastalanınca aylarca randevu bulamayanlardır. Koruyucu sağlığa kaynak aktarmadığınız için vatandaşımızın hastalanma rekoru kırmasıdır. 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülkede askeri hastaneleri kapatan kafa yapısıdır. Üstelik savaş ve deprem kapıdayken. Hak temelli ve kamucu olmayan rant temelli sağlık politikalarıdır. İşsizden katkı payı alan sağlık sisteminizdir. İlaç ve cihaz sıkıntısıdır. Bu ülkenin hakikati, gerçeği bile, yokluğu yaşayan ve sessiz sedasız ölen insanlarımızdır.

Biz ise halkımızın yani gerçeğin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu bütçeye hangi yüzle halkın bütçesi diyeceğiz. Emin olun gelecek nesiller AKP'nin sağlık politikasını araştırmak istediklerinde; karşılarına şu denklem çıkacak: Rant, artı liyakatsizlik, artı şiddet; eşittir AKP sağlık sistemi.

İktidarınızın Türkiye Yüzyılı, tarih kitaplarında sağlıkçılara şiddet yüzyılı olarak anılacak. Caydırıcı önlemler almadığınız sürece hekim bulamayacaksınız. Türkiye'nin en zeki beyinleri neden gidiyor. Para için değil; emeklerinin gerçek karşılığını alamadıkları için; mesleklerinin saygınlığına gölge düşürüldüğü için gidiyorlar. Hekimlerimiz itibarlarına saygı olmadığı için ülkelerini terk ediyor.

Dün, tekrardan hastane randevularına baktım. Göz hastalıkları için Marmara Bölgesi'nde randevu bulamadım. Koca Marmara bölgesinde sadece beş ilçede randevu buldum. Diğer bölümler de bundan farklı değildi. Diyelim ki randevuyu buldunuz; tomografide, MR randevusunda 2024'ün yarısını beklemeniz gerekiyor. Randevu bulamayan halkımız acile akın ediyor. 130 milyon acil başvurusu ile dünya rekoru kırdık. Bu nedenle her 5 kişiden 1'i özel hastaneye gitmek zorunda kalıyor.

Parası olanın sağlık hizmeti alabildiği, vatandaşın müşteri yapıldığı bu düzenin sorumlusu iktidarınızdır. Türkiye artık sosyal bir devlet değil. Temel sağlık hizmetlerinde bile özelleştirilmiş bir devlet anlayışı var. Maalesef 2024 Sağlık Bakanlığı bütçesi de kamucu bir yaklaşımla sosyal devletin gereği insanı özne yapan bir şekilde harcanamayacak. Halkı düşünerek bir bütçe yapmak çok mu zor? CHP yapacak."

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Milletvekili, İstanbul, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gamze Akkuş İlgezdi: "Sağlık Bütçesi Yüzde 57 Artarken, Şehir Hastanelerine Ayrılan Pay Yüzde 78 Arttı. - Son Dakika
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