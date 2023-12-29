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Ganalı Afua Asantewaa Aduonum, 126 saat 52 dakika boyunca şarkı söyleyerek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı - Son Dakika
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Ganalı Afua Asantewaa Aduonum, 126 saat 52 dakika boyunca şarkı söyleyerek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı

Girişimci ve eski güzellik kraliçesi 33 yaşındaki Aduonum, 24 Aralık'ta başladığı şarkı söylemeyi 5. günde sonlandırarak yeni bir rekor kırdı. Aduonum'a her saat başı 5 dakika ya da her dört saatte bir 20 dakika mola hakkı tanındı. Aduonum, rekor kırdığı için mutlu olduğunu belirterek, tüm kadınlara konfor alanlarından çıkmaları ve yeni fırsatlar denemeleri için bir ilham kaynağı olmasını umduğunu söyledi. Aduonum, Hintli şarkıcı Sunil Waghmare'nin 2012'de 105 saat boyunca şarkı söyleyerek kırdığı rekoru da geride bıraktı.

Ganalı Afua Asantewaa Aduonum, 126 saat 52 dakika boyunca şarkı söyleyerek Guinness Dünya Rekoru\'nu kırdı
29.12.2023 - 21:55,
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Ganalı Afua Asantewaa Aduonum, 126 saat 52 dakika boyunca şarkı söyleyerek Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Girişimci ve eski güzellik kraliçesi 33 yaşındaki Aduonum, 24 Aralık'ta başladığı şarkı söylemeyi 5. günde sonlandırarak yeni bir rekor kırdı.

Kurallar uyarınca Aduonum'a her saat başı 5 dakika ya da her dört saatte bir 20 dakika mola hakkı tanındı.

Aduonum, gazetecilere yaptığı açıklamada, rekor kırdığı için mutlu olduğunu belirterek, "Umarım bu, tüm kadınlara konfor alanlarından çıkmaları ve yeni fırsatlar denemeleri için bir ilham kaynağı olur. Aklınıza koyduğunuzda başarabilirsiniz." dedi.

Aduonum, Hintli şarkıcı Sunil Waghmare'nin 2012'de 105 saat boyunca şarkı söyleyerek kırdığı rekoru da geride bırakmış oldu.

Kaynak: AA
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Aralık, Müzik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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