Gastro Fethiye Festivali Başladı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali" başladı.

Fethiye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği işbirliğiyle Çatalarık Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen festivalde, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen şefler ve öğrenciler bir araya geldi.

Festivalin ilk gününde, şef adayları bireysel kategoride yarışarak yeteneklerini sergiledi.

Deneyimli şeflerden oluşan jüri, yemekleri tat, sunum ve mutfak temizliği gibi kriterlere göre değerlendirdi.

Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Onur Arslan, festivale Türkiye genelinden büyük ilgi gösterildiğini belirtti.

Arslan, festivalin ilk gününde bireysel yarışmaların, ikinci gününde ise ekip yarışmalarının düzenleneceğini ifade etti.

Festival, yarın sona erecek.