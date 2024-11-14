GastroAntalya 5. Kez Kapılarını Açtı - Son Dakika
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GastroAntalya 5. Kez Kapılarını Açtı

GastroAntalya 5. Kez Kapılarını Açtı

Uluslararası gastronomi ve miksoloji yıldızları buluşması GastroAntalya, Antalya'da beşinci kez düzenlendi. Antalya'nın zengin mutfak kültürünü tanıtmayı hedefleyen etkinlikte, usta şefler yarışacak ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

14.11.2024 17:01  Güncelleme: 17:20
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(ANTALYA) - Uluslararası gastronomi ve miksoloji yıldızları buluşması Gastro Antalya, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde 5'nci kez kapılarını açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğin açılışını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bir tarım ve turizm kenti olan Antalya'mız gastronomi alanında da önemli bir yere sahip. Bu tür organizasyonları gastronomiye katkısı sebebiyle son derece önemsiyoruz" dedi.

Uluslararası gastronomi ve miksoloji yıldızları buluşması GastroAntalya, Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde beşinci kez kapılarını açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Akdeniz Şefler Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğin açılışı Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de katıldığı törenle gerçekleşti.

"Mutfak sanatımızı, gastronomi sektörümüzü daha üst seviyelere çıkaracağız"

Törenin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu tür etkinlikleri Antalya adına son derece önemsediklerini söyledi. Antalya'nın zengin mutfak kültürünün tüm dünyaya tanıtılması gerektiğine dikkati çeken Başkan Böcek, "Kentimize gastronomi alanında hak ettiği değeri kazandırmak için başlattığımız Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin 3'üncüsünü rekor katılım ile Ağustos ayında gerçekleştirdik. Bugün de Akdeniz Şefler Kulübümüz ile dünyanın mutfak yıldızlarını 5'nci kez buluşturuyoruz. Yiyecek ve içecek sektöründeki usta yarışmacılar, yerli ve yabancı jüri üyelerinin oyları ile başarılarını tescil edecekler. Ayrıca çalıştaylar, sunumlar, paneller, ürün tadımları gibi birçok farklı etkinlik gerçekleştirilecek. Mutfak sanatımızı, gastronomi sektörümüzü siz değerli şeflerimizle daha üst seviyelere çıkaracağız" diye konuştu.

"Bu muhteşem coğrafyada bizim değerli ürünlerimiz var"

Vali Hulusi Şahin de turizmle ayrılmaz ikili olan gastronominin önemine değinerek, "40 ülkeden gelen şeflerimize, sayısı binleri geçen yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Turizmin başkenti olarak, turizmle ayrılmaz bir ikili olan gastronomiye de başkentlik edecektik. Bunu başarmış oldunuz. Bu muhteşem coğrafyada bizim değerli ürünlerimiz var. Köklü kültürümüz sonucu değerli bir de mutfağımız var. Türkiye'de şeflik mesleğine büyük bir ilgi var. Bu etkinlik, mesleğe ilgi duyanlara da büyük fırsatlar sunacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem bu mekanı tahsis ettiği hem de Antalya'ya bu anlamda bir festival kazandırdığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan Gastronomi Derneği Başkanı Serkan Memedov ve Akdeniz Şefler Kulübü Başkanı Bilal Yüreğir Vali Hulusi Şahin ve Başkan Muhittin Böcek'e plaket takdim etti. Daha sonra sahnede kurdele kesimiyle GastroAntalya'nın açılışı yapıldı. Açılışın ardından Azerbaycan Gastronomi Milli Takımı gösteri gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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