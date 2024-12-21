Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına Alındı

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YouTube'daki yayında kullandığı ifadelerle ilgili gözaltına alınan Özlem Gürses, İstanbul'a getirildi.

21.12.2024 12:17
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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) Youtube Kanalındaki programda kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek Ankara'da gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, sabaha karşı İstanbul'a getirildi. Özlem Gürses'in avukatı Furkan Kamalak, ANKA'ya yaptığı açıklamada olayın dil sürçmesi nedeniyle yaşandığını belirterek, "Söylediği şeyin o anlamı çıkardığını kendisi de başlangıçta farkında değildi. Ben aktardıktan sonra, yani 'Türk Silahlı Kuvvetleri ile IŞİD bir araya koyulmuş gibi bir anlam çıktı' dediğimde, 'Olur mu öyle şey? Benim Türk Silahlı Kuvvetlerine bakış açım belli. Türk Silahlı Kuvvetlerine olan desteğim belli. Bunun haricinde Türkiye'nin dış politika noktasında özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında benim yorumlarım, düşüncem, olumlu kanaatlerim ortadayken böyle bir şey söylemem zaten mümkün değil' dedi" şeklinde konuştu.

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalındaki programda kullandığı ifadeler gerekçe gösterilerek Ankara'da gözaltına alındı. Sabaha karşı saat 04.00'te Ankara'dan İstanbul Fatih'teki Vatan Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen Özlem Gürses'in ifade verme işleminin başladığı öğrenildi.

Avukatı ANKA'ya konuştu

Emniyet müdürlüğü önünde ANKA'ya açıklama yapan Özlem Gürses'in avukatı Furkan Kamalak gözaltı ve yaşanan süreç hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Youtube kanalında yapmış olduğu yayında bir dil sürçmesi oluyor ki, aynı konuşma içerisinde düzeltiyor. Buna bağlı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılıyor. Bundan ötürü de gözaltında şu anda. İstanbul'a sabaha karşı geldi. Öncesinde sağlık kontrolünden geçirilmiş. Biz de sabaha karşı görüştük kendisiyle.

"Söylediği şeyin o anlamı çıkardığını kendisi de başlangıçta farkında değildi"

Özlem hanım moral olarak, yüksek bir moralde şu anda. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor. Kendisi zaten bir asker torunu ve memur çocuğu. Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında olumsuz bir şey söylemesi, kötü düşünmesi zaten düşünülebilecek bir durum değil, yayın esnasında da zaten düzeltmesini de yapıyor. Biz ilk görüştüğümüz noktada zaten ne olduğunu bile tam olarak anlayamıyordu. Çünkü hani kasıtlı olarak bir şey yapılmış olsa ne olduğunu bilir insan. Ancak burada dil sürçmesinin olduğunu, söylediği şeyin o anlamı çıkardığını kendisi de başlangıçta farkında değildi. Ben aktardıktan sonra, yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile IŞİD bir araya koyulmuş gibi bir anlam çıktı dediğimde, 'Olur mu öyle şey? Benim Türk Silahlı Kuvvetlerine bakış açım belli. Türk Silahlı Kuvvetlerine olan desteğim belli. Bunun haricinde Türkiye'nin dış politika noktasında özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında benim yorumlarım, düşüncem, olumlu kanaatlerim ortadayken böyle bir şey söylemem zaten mümkün değil' dedi."

Ne demişti?

Özlem Gürses'in YouTube "TV OZ" kanalında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadelerini kullanmıştı.Bu ifadeler nedeniyle Gürses hakkında"devletin kurum ve organlarını aşağılama ", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına Alındı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gazeteci Özlem Gürses Gözaltına Alındı - Son Dakika

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