Gazeteci Uludağ için Ankara'da Basın Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteci Uludağ için Ankara'da Basın Açıklaması

20.05.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alican Uludağ'ın duruşması öncesi basın örgütleri, özgür basın talebiyle Ankara Adliyesi önünde toplandı.

(ANKARA) - Basın meslek örgütleri, gazeteci Alican Uludağ'ın yarın görülecek duruşması öncesinde Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı, İstanbul'da tutuklu bulunan Uludağ'ın Ankara'daki duruşmaya getirilmesi talep edildi.

İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde üç aydır tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından açılan davanın ilk duruşması, yarın Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Basın meslek örgütleri, yarın yapılacak duruşmaya İstanbul'daki cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanacağı belirtilen Alican Uludağ için Ankara Adliyesi önünde toplandı.

Gazeteciler, "Özgür basın susturulamaz", "Alican'a, Merdan'a, İsmail'e özgürlük", "Pınar çıkacak yine yazacak" sloganları attı, "Gazetecilik suç değildir" ve "Alican Uludağ'a özgürlük" yazılı dövizler taşıdı, Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber Sen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası imzalı "Gazetecilik suç değildir" pankartı açıldı.

Burada konuşan Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Kıvanç El, Alican Uludağ'ın, yarın bu adliyede yargılanacağını ancak kendisinin şu an İstanbul'da bulunduğunu söyledi. El, "Öncelikli talebimiz, Alican'ın yarın duruşmaya kadar Ankara'ya getirilerek, hakimin karşısında yüz yüze savunmasını yapması. Bu en doğal hakkımız. Alican'ın da talebi bu yönde. Alican savunma yapmaktan kaçınacak birisi değil. Suçlamalara zaten tek tek cevap veriyor aylardır. Bunu hakimle yüz yüze yapmasını istiyoruz. Hala vakit var, hala Alican Ankara'ya getirilebilir" diye konuştu.

Temel taleplerinin, hiçbir gazetecinin haber nedeniyle tutuklu yargılanmaması olduğunu vurgulayan Kıvanç El, şunları kaydetti:

"Elbette gazeteciler yargılanabilir, buna bir itirazımız yok. Ancak haber nedeniyle, halkın haber alma hakkı ve kamu çıkarı için yaptığı haberle gazetecilerin yargılanmamasını, tutuklu yargılanmamasını talep ediyoruz. Alican, İsmail, Merdan, Pınar birçok meslektaşımız, ondan fazla gazeteci şu an cezaevinde. Hepsinin tahliye edilmesini ve mahkemelerde ifadelerini yüz yüze vermelerini talep ediyoruz. 5 Haziran'da İsmail'in duruşması var. İsmail'in de bu duruşma öncesinde hemen tahliye edilmesi gerekiyor. Alican zaten 3 aydır cezaevinde. Bugüne kadar defalarca itiraz yaptı ama hiçbir karşılık alamadı. Tahliyesini istiyoruz ama tahliye edilmiyorsa da burada duruşmaya getirilmesi ve duruşmada tahliye edilmesini talep ediyoruz."

Türkiye'de gazeteciliğin zor şartlardan geçtiğini ifade eden El, "Hem ekonomik şartlar hem ülkenin geldiği şartlar bir de yargı üzerinden gazetecilerin sadece haberleriyle yargılanmasını kabul etmiyoruz. Sesimizi biz basın meslek örgütleri olarak yükseltmeye devam edeceğiz. Bu ayıba artık son verilsin. Tutuklu gazetecilik kavramına, tutuklu gazetecilerin olduğu bir ülke ayıbına artık son verilsin" diye konuştu.

"BİR CEZA SİSTEMİNE GEÇİLMİŞ DURUMDA"

DİSK Basın-İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu da Alican Uludağ'ın, "Bugün Türkiye'de gazetecilik mayın tarlasında hakikat aramaya benziyor. Ama umutsuzluğa yer yok. Korku iklimine karşı yapılacak tek şey cesareti büyütmek ve gazetecilikte ısrar etmektir" şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Cezaevinde olan pek çok gazeteci arkadaşımız var. Bir tanesi Alican Uludağ, diğeri Cengiz Oğlağı, Cihan Berk, Elif Bayburt, Erdal Süsem, Erol Zavar, Hatice Duman, Merdan Yanardağ, Müslüm Koyun, Nadiye Gürbüz, Pınar Gayıp, Sami Tunca, Semih Elitaş, Ziya Ataman, Murat Kemaneci, Bilal Özcan ve en son Yeliz Ayaz. Pınar'lar Şubat ayının 6'sında tutuklandılar. Hala iddianameleri hazırlanmadı. Biliyorsunuz İsmail'in de iddianamesi son dönemde hazırlandı. Artık bizlere karşı bu uygulanan bir ceza, bir adalet sistemi değil, bir ceza sistemine geçilmiş durumda. Gazetecilik yapmak gerçekten mayın tarlasında hakikati aramak. Türkiye'de cezaevlerinde olan gazetecilere baktığınız zaman görüyoruz ki halkın haber alma hakkını savunan gazeteciler cezaevlerinde ve cezalandırılıyorlar. Sarayın ve sermayenin gazeteciliğini yapmak bu ortamda, bu ülkede gayet rahat, gayet konforlu. Biz diyoruz ki: Selam olsun cezaevlerinde tutsak olan bütün gazeteci arkadaşlarımıza. Selam olsun bu halk için, gerçekler için cezaevinde bedel ödeyen gazeteci dostlarımıza."

"GAZETECİLİĞİ GAZETECİLERE BIRAKIN"

Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu, gazeteciliğin suç olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Neredeyse ayda bir, ayda iki kere bir gazeteci arkadaşımızın haklarını savunmak için bir araya geliyoruz. Her seferinde diyoruz ki 'Gazetecilik, savcıların, hakimlerin, polislerin dediği gibi yapılmıyor'. Türkiye'de de dünyada da gazeteciliği yapmanın çok net kuralları var. Bugün hapiste olan, bugün yargılanan bütün gazeteci arkadaşlarımız da bu kurallara uygun olarak gazetecilik yapıyorlar, mesleklerini yapıyorlar. Biz Alican Uludağ'ın yarınki duruşmadan önce bir an önce tahliyesini, sonra beraatini, eğer bunlar olmayacaksa Ankara'ya getirilmesini istiyoruz. Bütün gazetecilerin serbest kalmasını, bütün gazetecilerin serbestçe mesleklerini yürütebilmelerini istiyoruz. 'Gazetecilik suç değildir' demeyi sürekli tekrarlamak istemiyoruz. Arkadaşlarımıza yöneltilen suçlamaları onların yapmadığını çok iyi biliyoruz. Eğer onları yapsalardı zaten gazeteciler gazeteci değildir diyoruz. ve artık gazeteciliği gazetecilere bırakmalarını talep ediyoruz. Gazeteciliği bizim yerimize, savcıların, hakimlerin, birtakım siyasetçilerin, siyasetin yanında, çevresinde bulunanların tayin etmemesini istiyoruz."

"GAZETECİLER TECRİTTE TUTULMAYA DEVAM EDİLİYOR"

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Akarsu Çelik, tutuklu gazetecilerin görüşme taleplerinin gerekçesiz şekilde engellendiğini söyleyerek, "Meslek örgütleri olarak tutuklu meslektaşlarımıza dair ziyaret taleplerimiz gerekçesiz biçimde reddediliyor. Yani tecritte tutulmaya devam ediliyorlar. Bunun bir uzantısı da SEGBİS'le bağlamak. Alican buraya gelmeli, salında bizimle beraber hakimin yüzüne bakarak ifade vermeli" diye konuştu.

ULUDAĞ ÜÇ AYDIR TUTUKLU

Alican Uludağ, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek, Ankara'daki evinde gözaltına alınmış, İstanbul'a getirildikten sonra 19 Şubat 2026'da tutuklanmıştı. DW yargı muhabiri Alican Uludağ'ın, yarın Ankara'da 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamalarından yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Uludağ için Ankara'da Basın Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da kanlı saldırı Savunma Bakanlığı hedef alındı Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
Ateşe benzin döküyorlar Süper Lig’den düşen takımdan bomba bir açıklama daha Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha
Samsunspor, Galatasaray’ın iki yıldızını istiyor Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı "Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Daha imza atmadan gözden çıkardı İşte Mourinho’nun gönderilmesini istediği isim Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:47
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
13:36
Tedesco, Almanya’yı karıştırdı
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı
13:23
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:55
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
11:52
İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar Günde 5 gram bulan var
İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:00:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Gazeteci Uludağ için Ankara'da Basın Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.