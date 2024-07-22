Gazeteci ve yazar Asım Gültekin'in vefatının 4. yılı

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Üzerinden çıkarmadığı yeleğiyle genç dergiciler arasında "derviş babası" diye tanınan gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin'in vefatının ardından 4 yıl geçti.

Gültekin, Amasya'nın Taşova ilçesinde 1975'te dünyaya geldi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinin ardından Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünü bitiren Gültekin, farklı illerdeki birçok okulda edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

Kültür-sanat alanında gösterdiği gayretleri sebebiyle 2008'de İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği tarafından "Yılın Öğretmeni" seçilen Gültekin, her gittiği şehirde gençleri teşkilatlandırdı.

Birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük etti

Vefatına kadar birçok derginin yayın hayatına başlamasına öncülük eden Gültekin, uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği başkanlığı görevini üstlendi.

Gültekin, Dünya Dergiler Birliği ile Dünya Türkçe Dergiler Birliğini kurdu. Bugün halen devam eden ve bir gelenek haline gelen "Dergi Günleri" etkinliğiyle dergi fuarlarını başlatan öncü isim oldu.

Kosova'dan Azerbaycan'a, Pakistan'dan Fas'a, İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinden yüzlerce derginin fuara katılımını sağlayan Gültekin, gençlerle yetişkinlerin, okur ile yazarın, şairle öykücünün, dergicilerle dergicilerin arasında köprüler inşa etti.

Gültekin, dil ve etimolojiye ilgisinden ötürü Dil Evi Etimoloji Topluluğunu kurdu. Topluluk, Dede Korkut, Saltukname, Muhammediye ve Yunus Emre Divanı okumaları gerçekleştirdi.

Çeşitli yayınevlerine ve dergilere editör, danışman ve yayın kurulu üyesi olarak da katkı sağlayan Gültekin, "Biat", "Seher", "Kitap Postası", "Cafcaf" ve "CF" dergilerini çıkardı.

"Dünya Bizim" sitesinin kurucuları arasında yer aldı

Asım Gültekin, kültür sanat haberlerinin derlendiği "Dünya Bizim" sitesinin kurucuları arasında yer aldı ve uzun yıllar sitenin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

"Yörünge", "Yedi İklim", "Yeni Şafak", "Sağduyu", "Milli Gazete", "Karar", "Vakit", "Şehrengiz", "Düş Çınarı", "Kırklar", "Gerçek Hayat" ve "Genç" adlı dergi ve gazetelerde kültür yazıları kaleme alan Gültekin, katıldığı seminer ve konferanslarda gençlerle bir araya geldi.

Gültekin, İz Yayınları'ndan çıkan "Alışmak Ölümüne Karşı" ve "Birden Bine Türkçe'de Sayıların Kökeni Üzerine Denemeler" kitaplarını yazdı. Vefatının ardından, yazılarından derlenen "Uçtun Yine Deli Gönül" isimli eseri okuyucuyla buluştu.

Evli ve 2 çocuk babası olan Gültekin, 22 Temmuz 2020'de 45 yaşındayken Yalova'da vefat etti.