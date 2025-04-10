Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel Gözaltında - Son Dakika
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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel Gözaltında

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel Gözaltında

İki gazeteci, evlerinde yapılan aramalarla gözaltına alındı. Tepkiler sürüyor.

10.04.2025 07:03
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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat ağırel sabah saatlerinde polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından her iki gazetecinin de evinde arama yapıldığı Gazeteci Şule Aydın tarafından açıklandı.

"ŞU ANDA EVLERİNDE ARAMA YAPILIYOR"

Gözaltına ilişkin açıklama yapan Şule Aydın, "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor. Yeter!" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BULUT: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabından, "Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye'ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!" açıklamasını yaptı.

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Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Sosyal Medya, Murat Ağırel, Timur Soykan, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Aydın, Polis, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel Gözaltında - Son Dakika

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