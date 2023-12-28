\'GAZİ MECLİS\'İMİZDE TERÖRİST GÖRMEK İSTEMİYORUZ\'

TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir, HDP önünde yapılan basın açıklamasında HDPDEM Partisi'nin milletin değerlerine, birliğine ve bütünlüğüne kastetmeye devam ettiğini belirterek, Gazi Meclis'te hainlerin, teröristlerin bulunması hem milletimizi hem bizi rahatsız ediyor. Şehit ve gazi aileleri, eli kanlı teröristlerin Meclis'ten maaş almasına dayanamıyor. Biz artık Gazi Meclis'imizde terörist görmek istemiyoruz dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanı Rıza Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde HDP binası önünde basın açıklaması yaptı. Hafta sonu 12 vatan evladı kahraman Mehmetçik'in şehit olduğunu söyleyen Rıza Demir, Tüm Türkiye, şehitlerimizin haberi ile sarsılırken, yüreklerimiz yanarken, terör sevicisi batının çocukları hem bu millete hem bu vatana ihanet ediyor, aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya devam ediyor. İsmi ve cismi oynak, tek amacı terör seviciliği yapmak, dağdaki hainlere kol kanat germek olan HDPDEM partisi; bu milletin değerlerine, insanına, birliğine ve bütünlüğüne kastetmeye devam ediyor. Farklı zamanlarda farklı isimlerle HDPDEM karşımıza çıksa da alçaklığını, hainliğini ve kirli emellerini hiçbir zaman gizleyemeyecektir. Tasması batının elinde olan, kime ve neye hizmet ettiği belli olan, salyasını milletimizin üzerine bulaştırmak isteyenler bilsinler ki bu millet sizin havlamalarınızı susturacak, hak ettiğiniz karşılığı size bildirecektir. HDPDEM Parti Eş başkanı Tuncer Bakırhan denen hain; bebek katili, İmralı canisine özgürlük isterken, Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat edemeyecek diye bizleri tehdit etmeyi ihmal etmemiştir. Bizi; Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Roman diye bölmek isteyen, bu milleti parçalamanın farklı yollarını arayan, hainlikte sınır tanımayanlar, her dönem oldu. Biz kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sadece bu terör örgütlerine değil, bütün dünyanın gözüne soktuk. Dedelerinizin başına gelenleri, ağababalarınızın yaşadıklarını siz de yaşayacaksınız. Bu topraklardan sürüne sürüne ya da gövdeniz başınızdan ayrı olarak gideceksiniz. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenler bilsinler ki Türk Milleti'nin sahip olduğu bu yüce ruh var olduğu müddetçe, milli birlik ve bütünlüğümüze kastedenlerin kirli emelleri, asla ve asla gerçekleşmeyecektir diye konuştu.

KRAVATLI HAİNLER

Gazi Meclis'te hainlerin bulunmasından rahatsız olduklarını ifade eden Demir, açıklamasında şunları söyledi

Vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak; batı emperyalizminin taşıyıcısı ve iş birlikçisi PKK terör örgütüyle iltisaklı olan, kalkan olmaya çalışan, savunuculuğunu yapan kravatlı hainler Meclis'ten gidene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Gazi Meclis'te hainlerin, teröristlerin bulunması hem milletimizi hem bizi rahatsız ediyor. Şehit ve gazi aileleri, eli kanlı teröristlerin Meclis'ten maaş almasına dayanamıyor. Bu milletin alın teriyle, birikimiyle oluşmuş gelirleri bu hainlerin cebine girmesini istemiyoruz. Bu hainlerin çocukları, batının denizlerinde sörf yaparken, şaşalı hayatlar sürerken, gece hayatlarını sürdürürken; sıvasız evlerde büyüyen evlatlarımızı şehit etmek, Anadolu'muzun kırsalında hayvan otlatan çocuklarımızın dağa kaçırmak istiyorlar. Mağaralarda hayvan gibi yaşayanlar bilsinler ki, kendi pisliklerini yiyerek geberip gideceklerdir. 'Öcalan içerden çıksın diyenlere' şehit aileleri ve gaziler olarak şunu söylüyoruz. Şerefsiz APO içeriden çıkacaksa, bu milletin meydanında asılmak, leşi de kurtlara kuşlara yem edilmek için çıkacaktır. Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak sonuna kadar devletimizin yanında ve her zaman devletimizin emrindeyiz. Devlet başkanımıza, Gazi Meclis'imizde bulunan milletimizin temsilcilerine sesleniyoruz. Sizler Meclis'imizde gereken adımları atın, Anayasa Mahkemesi bu partileri kapatmazsa referandum yaparak konuyu milletimizin vicdanına taşıyın. Biz artık Gazi Meclis'imizde terörist görmek istemiyoruz.