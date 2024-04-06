Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Bayram Tatili Yoğunluğu

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı\'nda Bayram Tatili Yoğunluğu

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001'de kurulan hayvanat bahçesi, 350 türde 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, Türkiye'nin birçok ilinden gelerek birçok hayvanı bir arada görebiliyor. Tahminlere göre 9 günlük tatil boyunca 25 bin kişi hayvanat bahçesini ziyaret edecek.

06.04.2024 15:35  Güncelleme: 15:37
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulan hayvanat bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hayvanat bahçesi, yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer almasıyla ön plana çıkıyor.

Çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden hayvanat bahçesini görmeye gelen ziyaretçiler, burada birçok hayvanı bir arada görme fırsatı buluyor.

"9 günlük tatilde 25 bin kişinin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Doğal Yaşam Parkı'nın çok ilgi gördüğünü söyledi.

Ziyaretçilerin 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde hayvanat bahçesine gelmeye başladıklarını aktaran Özsöyler, "Bugün yaklaşık 2 bin 500 kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti. 9 günlük tatil boyunca da yaklaşık 25 bin kişinin hayvanat bahçesini ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Özsöyler, "Merkezde safari park, tropik kelebek bahçeleri, zooloji doğa müzeleri, akvaryumlar bunun yanı sıra şempanze adaları bulunuyor. İnsanlar, Türkiye'nin her yerinden akın akın buraya geliyor. Burası cazibe merkezi haline geldi. Herkesi hayvanat bahçesine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bütün hayvan çeşitlerini bir arada görebiliyoruz"

Ziyaretçilerden Yılmaz Delen, ailesi ile İstanbul'dan Gaziantep'e hayvanat bahçesini görmeye geldiğini belirterek, "Öğretmenim. Ailemle birlikte Güneydoğu illerini gezmek istedik. Tatili de bir fırsat bildik. Çocuğum hayvanat bahçesini görmeyi çok istiyordu. Gaziantep'e geldik ve geziyoruz. Burası oldukça geniş bir alan. Bütün hayvan çeşitlerini bir arada görebiliyoruz." diye konuştu.

Ayşegül Mutlu, çocuğu ve eşiyle Eskişehir'den geldiklerini belirterek, "Çocuğum hayvanat bahçesine gitmeyi çok istiyordu. Burası çok güzel. Aslan ve kaplanı gördük. Bu yırtıcı hayvanları her yerde göremiyoruz. Gaziantep'e gelmeyi önceden planlamıştık. Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Murat Örmez ise ailesi ile İskenderun'dan geldiğini belirterek, 9 günlük tatili değerlendirmek istediklerini ve Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gelip gezdiklerini belirterek, doğal yaşam merkezinin güzel ve temiz olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika

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