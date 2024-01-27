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Gaziantep'in son zurna ustası 56 yıldır işini sürdürüyor - Son Dakika
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Gaziantep'in son zurna ustası 56 yıldır işini sürdürüyor

Gaziantep'in son zurna ustası Mesut Uz, 56 yıldır tek başına zurna yapmaya devam ediyor. Zurna yapma mesleğini yaşatmayı amaçlayan Uz, zurnanın dünyanın en zor enstrümanlarından biri olduğunu belirtiyor. Zurnanın kaliteli ve uzun ömürlü olması için kayısı ağacından yapıldığını söyleyen Uz, teknolojinin gelişmesiyle taleplerin azaldığını ancak halay ve oyunların devam ettiği sürece zurna yapımına devam edeceğini vurguluyor. Mesleği öğrenmek isteyen olmaması nedeniyle son zurna ustası olduğunu belirten Uz, zurna geleneğinin tüm Türkiye'de devam ettiğini ve zurna almak için birçok kişinin Gaziantep'e geldiğini ifade ediyor.

Gaziantep\'in son zurna ustası 56 yıldır işini sürdürüyor
27.01.2024 - 11:28,
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56 yıldır 7 metrekarelik iş yerinde zurna yapıyor

Gaziantep'in son zurna ustası Mesut Uz 56 yıldır tek başına sanat yapıyor

Uz, "Zurna dünyanın en zor enstrümanlarından bir tanesidir"

GAZİANTEP - Gaziantep'in son zurna ustası Mesut Uz, Türk kültürünün önemli bir parçası olan zurna yapma mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Gaziantep'te zurna mesleğinin son ve tek ustası olarak bilinen Mesut Uz, 7 metrekarelik iş yerinde 56 yıl önce bu mesleği yapmaya başladığını ve o zamandan beri hiçbir zaman bırakmadığını söyledi. Uz, "Zurna yapmak benim için bir tutku. Bu sanatı korumak ve gelecek nesillere aktarmak benim görevim" dedi.

"Gaziantep'te zurna yapan tek kişi benim"

Düğünlerin vazgeçilmez enstrümanı zurnayı yapan son usta olduğunu söyleyen Uz, "Bu mesleği 56 yıldır yapıyorum. Gaziantep'te zurna yapan tek kişi benim. Zurna halay zurnasıdır. Zurna enstrüman ve müzik aletidir. Atasözlerimizde de söylendiği gibi yeri gelince insanları oynatır, yeri gelince ağlatır. Zurna dünyanın en zor enstrümanlarından bir tanesidir. Yaylı sazlara veya diğer üflemeliler benzemez" dedi.

"Zurna kayısı ağacından yapılır"

Zurnanın kaliteli ve uzun ömürlü olması için ham maddesinin kayısı ağacından yapıldığını belirten Uz, "Zurna kayısı ağacı, erik ağacından yapılır. Genellikle kayısı ağacıdır. Abanoz ağacından da olur fakat o ağaç zor bulunan bir ağaçtır. Zurna yapmak bir günümüzü alır" ifadelerini kullandı.

"Halaylar bitmediği sürece zurna yapımına devam edeceğim"

Son zurna ustası Uz, teknolojiyle savaşacağını ve zurna yapmaya devam edeceğini belirterek, "Halaylar bitmediği sürece zurna yapımına devam edeceğim. Fakat teknolojinin gelişmesiyle zurna yapımı azalıyor. Eskisine nazaran talepler azaldı ama buna rağmen azda olsa talep var" ifadelerine yer verdi.

"Halay davul ister, davul zurna ister"

Davulun zurnasız, zurnanın davulsuz olmayacağını söyleyen Uz, "Hiç kimse davulsuz zurnasız düğün yapamaz. Halay davul ister, davul zurna ister. Zurna usta ister. Halay ve oyun bitmediği sürece zurnaya olan talep bitmez. Düğünlerin vazgeçilmezi olan zurna yüzyıllardır devam eden bir gelenek ve hiçbir zaman bitmeyecek" dedi.

"Tüm Türkiye'den bize gelip zurna alıyorlar"

Zurna geleneğinin tüm Türkiye'de devam ettiğini belirten Uz, "Tüm Türkiye'den bize gelip zurna alıyorlar. Az önce Kayseri'den geldiler. İstanbul'dan gelip alanlar var. İhtiyaç olduğu zaman gelip alırlar. 4 kalem zurna çeşidimiz var. İsteğe göre yaparız ve yanımızda zurnasını test edip sonra zurnasını alıp gider" ifadelerini kullandı.

"Zurna sürekli bozulan bir enstrüman değildir"

Ürettiği zurnaların uzun ömürlü olduğunu ifade eden Uz, fiyatları hakkında da, "Fiyatlarımız 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişir. Zaten zurna sürekli bozulan bir enstrüman değildir. Kırılmadığı sürece 20-30 yıl kullanılabilir" şeklinde konuştu.

"Mesleği öğrenmek isteyen yok"

Son zurna ustası olarak mesleğin kendisinden sonra öleceğini belirten Uz, "Mesleği öğrenmek isteyen yok. Ben son zurna ustasıyım. Benden sonra bu mesleği miras olarak bırakabileceğim kimse maalesef yok" dedi.

"Kayseri'den zurna almak için geldim"

Zurna almak için Kayseri'den Gaziantep'e geldiğini söyleyen müşteri Enver Avcı ise, "Mesut Uz ustanın yanına geldik. Burada güzel zurnalar yapıyor. Ben ve benim gibi birçok insan Kayseri ve çevre illerden buraya zurna almaya geliyor. Böyle güzel kültürümüzün parçası olan zurna ustalarının çoğalması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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