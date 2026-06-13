Gaziantep'te 4.6 Büyüklüğünde Deprem; Olumsuzluk Yok - Son Dakika
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Gaziantep'te 4.6 Büyüklüğünde Deprem; Olumsuzluk Yok

13.06.2026 08:47
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Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Olumsuz bir durum yok, tarama çalışmaları sürüyor.

1) GAZİANTEP'TE 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

GAZİANTEP'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 00.08'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. İlk bilgilere göre, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Ekiplerin sahada tarama çalışmaları sürüyor.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremin ardından yapılan açıklamada, "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: EKİPLERİMİZ SAHADAKİ ÇALIŞMALARINI DEVAM ETTİRMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremin ardından sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK - Nuray UZATMAZ - Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, - Hüseyin Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

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2) BARİYERLERE ÇARPAN KAMYON YANDI: 1 ÖLÜ

TRABZON'un Maçka ilçesinde şoförünün kontrolünü kaybettiği tuğla yüklü kamyon, çelik bariyerlere çarpıp, yandı. Kazada kamyon şoförü Şükrü Gedik (34), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Maçka ilçesine bağlı Sukenarı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şükrü Gedik'in kontrolünü yitirdiği 08 ABU 288 plakalı tuğla yüklü kamyon, çelik bariyerlere çarpıp, refüjde sürüklenmesi sonucu yandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kamyon şoförü Gedik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gedik'in cansız beden, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 4.6 Büyüklüğünde Deprem; Olumsuzluk Yok - Son Dakika

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