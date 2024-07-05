Gaziantep'te 61 Sağlık Personeli Yemekten Zehirlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te 61 Sağlık Personeli Yemekten Zehirlendi

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Gaziantep'te bazı hastanelerde görev yapan 61 sağlık personeli, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi. Hastaneye alınan personellerin tedavisi devam ediyor. Tarım İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

05.07.2024 10:32
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GAZİANTEP'te bazı hastanelerde görev yapan 61 sağlık personeli, yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi. Hastaneye alınan personellerin tedavisi devam ediyor.

Gaziantep'te iddiaya göre, bazı hastanelerde görev yapan ve akşam yemeğini hastanede yiyen toplam 61 sağlık personeli, mide bulantısı şikayetleri ile bulundukları hastanelere başvurdu. Sağlık çalışanları, Ersin Arslan Mücahitler Hastanesi ve Yavuzeli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Zehirlenme vakasının ardından açıklama yapan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, "Hastalarımızın sağlık durumları genel olarak iyi. Hastalarımızın tedavileri sürüyor" dedi.

Şahin, şöyle devam etti:

"Bugün akşam yemeğinde aynı noktadan hizmet alımı yapılmış olan yemekten yiyen 61 civarında kişinin besin zehirlenmesiyle hastanemize müracaat ettiğini gördük. Gelen vakaların büyük kısmına Ersin Arslan Hastanemizin acil biriminde müdahale edildi. Geriye kalanların bir kısmı da Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Toplam 61 civarında sağlık çalışanımız etkilendi. Sağlık çalışanlarımızın tedavileri yapıldı. Hastanelerimizin acil birimleri rahat. Kapatılan herhangi bir acil birimi yok. Tedaviler devam ediyor. Durumu ağır olan hastamız yok. Durum kontrol altında."

Yemek alımı yapılan kurumla ilgili Tarım İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin numune alımlarını yaptığını ve inceleme başlattıklarını söyleyen Şahin, "Yemeğin yapıldığı yerle ilgili hem Tarım İl Müdürlüğü ekipleri hem Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerimiz numune alımı işlemlerine başladılar. Onunla ilgili çalışmalar da ayrıca yürütülüyor" dedi.

Gaziantep\'te 61 Sağlık Personeli Yemekten Zehirlendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 61 Sağlık Personeli Yemekten Zehirlendi - Son Dakika

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