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Gaziantep'te depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında çöktü - Son Dakika
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Gaziantep'te depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Çevreyi toz bulutunun kapladığı yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İslahiye ilçesinde depremden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor. Pınarbaşı Mahallesi'nde depremde ağır hasar alan ve boşaltılan 6 katlı Akar Apartmanı için yıkım kararı verildi. Yıkım çalışması sırasında apartman aniden çöktü ve çevre toz bulutuyla kaplandı.

14.01.2024 - 13:32,
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Çevreyi toz bulutunun kapladığı yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkımlarına devam ediliyor. Pınarbaşı Mahallesi'nde de depremde ağır hasar alan ve boşaltılan 6 katlı Akar Apartmanı için yıkım kararı verildi. Bölgede önlem alınmasının ardından ekipler tarafından kontrollü yıkım çalışması başlatıldı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışma sırasında, apartman bir anda çöktü. Çökme ile etrafı bir anda toz bulutu kaplarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. (DHA)

Gaziantep\'te depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında çöktü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında çöktü - Son Dakika
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