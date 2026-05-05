Gaziantep\'te, fırtınada ağaçların devrildiği fıstık bahçelerindeki hasar dronla görüntülendi

GAZİANTEP'te önceki gün aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtına nedeniyle Antep fıstığı ağaçları zarar gördü. Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde bazı ağaçlar devrilirken, oluşan hasar dron ile görüntülendi.

Gaziantep'te önceki gün öğleden sonra aniden bastıran sağanak, dolu ve rüzgarın etkisiyle kent genelinde çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Derelerin taşması sonucu birçok noktada su birikintisi oluşurken, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde Antep fıstığı bahçeleri de zarar gördü.

BU YIL 'VAR YILI'YDI

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığında, bu yıl etkili olan yoğun yağmur ve kar yağışları ile birlikte yüksek rekolte beklenirken, dolu ve fırtına nedeniyle bahçelerde büyük hasar oluştu.

Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Özer, bölgede çok büyük bir afet olduğunu ifade ederek, 3 yıldır büyük kuraklık yaşandığını söyledi. Geçen yılın fıstıkta 'yok yılı' olduğunu ve çiftçinin bu yıldan umutlu olduğunu ancak hüsrana uğradıklarını belirterek, "Bölgemizde çok büyük bir afet oldu. Hem dolu vurgunu var hem de şu anda bulunduğumuz alanda hortumdan dolayı 22 köyümüz olumsuz etkilendi. Valimiz, kaymakamımız, il ve ilçe tarım müdürlerimiz hep sahada oldular. Hasar tespitleri yapılıyor şu anda toplam ne kadar bir zarar olduğu net değil. Hasar tespitleri sonucunda ortaya çıkacak. Hem hortumun etkisi hem hortuma bağlı uçan çatı saclarının ağaçlara çarpması ve ekseriyetle şiddetli dolunun etkisiyle fıstık ağaçlarımız çok büyük zarar gördü. 22 köyümüzde çiftçilerimiz bu doğal afetten çok etkilendi. Üç yıldır büyük kuraklık yaşıyorduk. Geçen yıl fıstıkta 'yok yılı'ydı çiftçi bu yıldan umutluydu bu yıl yağışlar çok iyi geçti verim çok yüksek olacak diye sevinirken dolu ve hortum çiftçiyi hüsrana uğrattı" dedi.

'REKOLTEYİ KESTİRMEK ZOR'

Gaziantep Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit ise birçok ilçede ciddi hasarlar olduğunu ve hasar tespitin devam ettiğini ifade ederek, rekolteyi şu durumda tahmin etmenin zor olduğunu söyledi. Cuma Yiğit, şöyle konuştu:

"İki, üç yıldır ciddi kuraklık sorunu yaşıyorduk ve çiftçi hep zarar ediyordu. Çiftçi umutla her yıl toprağını ekti. Bu bir doğal afet. Bu yaşıma kadar ben böyle bir afet görmedim. Dolu vurdu, fıstıklar gitti. Fıstığın gitmesiyle kalmadı, dolu ve hortumdan zarar gören bu ağaçlar kendini üç yılda ancak toparlayacak. Gaziantep'te Şehitkamil ilçesinden 3 köy, Karkamış ilçesinden 15 köy, Araban ilçesinde 7 köy, Oğuzeli ilçesinde 20 köy, Nizip ilçesinde 24 köyümüz hortum, dolu ve sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Bu köylerimiz arasında yüzde yüz etkilenen köylerimiz de var. Hasarlar Tarım İl Müdürlüğümüzün tam çalışmasının bitmesi ile kesinleşecek. Çiftçilerimiz mağdur. Çiftçilerimize yetkililerimizden destek bekliyoruz. Hortumun etkili olduğu alanlarda ağaçlar çok zarar gördü. Kimi ağaçları köküyle söktü, kimisini kırdı. Dolu olan yer iki yılda düzelmez. Ziraat Odaları Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ile görüştük ve rapor bekliyor bizden. Çiftçilerimiz destek bekliyor. Hortumun etkili olduğu fıstık bahçelerimiz neredeyse tamamen bitti. Demir elektrik direklerini söken, ağaçları kırıp köküyle söken bu hortum olayında can kaybımızın olmaması tek sevinç noktamız. Çiftçi bu yıl fıstık için piyasalardan çok umutluydu. Bu yıl 'var yılı'ydı ve yüksek rekolte bekliyorduk. Fakat bu dolu ve hortum çiftçinin sevincini içinde bıraktı. Çiftçimiz bahçeleri için budamasını yaptı ilaçlarını sıktı, bakımlarını yaptı ağaçları bu seviyeye getirdi ancak bununla karşılaştık. Şu anda fıstık rekoltesini de kestiremiyoruz. Bu durum fıstık fiyatlarına da yansıyacaktır" diye konuştu.