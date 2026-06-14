Gaziantep'te Kadın Temizlik İşçileri Fark Yaratıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Kadın Temizlik İşçileri Fark Yaratıyor

Gaziantep\'te Kadın Temizlik İşçileri Fark Yaratıyor
14.06.2026 10:55
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40 kadın temizlik işçisi, Gaziantep'te sokakları ve parkları kadın eliyle temizliyor.

GAZİANTEP'te Büyükşehir Belediyesi tarafından istihdam edilen 40 kadın temizlik işçisi, cadde, sokak ve parklarda temizlik yapıyor. Kent genelinde cadde, sokak ve park alanlarına kadın eli değerken, kadınlar türküler eşliğinde çalışıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde cadde, sokak ve parklarda hizmet vermek için 40 temizlik personeli görevlendirildi. Sokak temizliğinde kadınlar fark yaratarak vatandaşların da dikkatini çekerken, temizlik personelleri ekip arkadaşlarıyla birlikte görev sahalarında türküler eşliğinde temizlik yapıyor.

'İNSANLARIN ALGISINI YIKIYORUZ'

Temizlik personeli Rukiye Mat, kadın eli değen kentin daha da güzelleştiğini belirterek, "Zamanımız tamamen temizlikle geçiyor. Bazen gülüp eğleniyoruz bazen türküler söylüyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Çöplerimizi temizliyoruz, günümüz bu şekilde geçiyor. Kadınlar olarak temizlik işine el atalım dedik. Sadece erkekler değil kadınların da çalışması gerekiyor. Erkeğin yapabileceğini neden kadınlar da yapamasın ki. Öz güveni ve gücü kendimizde buluyoruz. Çalışıp evimize ekmek parası götürdüğümüz için gururluyuz. Kimseye boyun eğmeden kadın halimizle çalışıyoruz. Kadın çalışmaz, erkeğin işidir sokak temizliği, park temizliği diye bakıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin de kadın olduğu için onun sunduğu imkanlarla ondan da destek alıp bu işimize başladık. Sokaklarda, yollarda, parklarda yeşil alanlarda sadece erkek temizlik personellerine insanlar alışmış bu algıyı biz kırıyoruz. Biz bu alanda da iddialıyız" dedi.

'TÜRKÜLER EŞLİĞİNDE KARDEŞÇE ÇALIŞIYORUZ'

Temizlik personeli Ahmet Tur, kadın temizlik personelleri ile koordineli şekilde çalışabildiklerini ve türküler eşliğinde çöplerin temizlendiğini söyledi. Türkü söyleyerek kadın temizlik personeli arkadaşları ile görev sahalarını temizlemeye çalıştıklarını söyleyen Tur, "Yedi yıldır peyzajda temizlik işi yapıyorum. Park bahçelerde. Hepimiz burada kardeşçe çalışıyoruz. Bayanlarla birlikte temizlik işinde çalışmak bizim için de iyi. Boş kaldığımız zamanlarda türkü söyleyerek geçiriyoruz zamanımızı. Kadın arkadaşlarımız çok iyi çalışıyorlar. Kadın arkadaşlarımıza bilmedikleri alanda yardımcı oluyoruz. Ben müzik dinlemeyi de türkü söylemeyi de çok seviyorum. Hem çalışıyoruz hem de türkü söylüyoruz. Neşeli olmak lazım yoksa zaman geçmiyor. Türkü yorgunluğumuzu da alıyor. Vatandaşlarımız temizlik hususunda daha çok dikkat etmesini istiyoruz" diye konuştu.

'KADINLAR ÇALIŞMAYA BAŞLAYINCA ÖN YARGILAR YIKILDI'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Formeni Ali Haydar Albayram, belediye bünyesinde yaklaşık 40 kadın temizlik personelinin cadde, sokak ve parklarda görev yaptığını söyledi. Önyargı ile çıkılan yolda olumlu sonuçlar aldıklarını ve kadın personellerin temizlikte fark yarattığını dile getiren Albayram, "Kadınlarımızın bu alanda da var olması öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanımın öngörüsüydü. İlk başta biz de bu erkek işi düşüncesiyle yaklaştık. Fakat çalışmaya başladıktan sonra ön yargıların kırıldığını gördük. Sokaklarda, parklarda kadınlara bir anne, bir kardeş edasıyla yaklaştı inanlar. Olumlu sonuçlar alınmaya başlayınca daha çok destekledik. Daha yaşanabilir temiz alanlar oluşmaya başladı kadın eli değince. Şu anda kadın temizlik personellerimiz de sokakta parklarda erkek personellerimizle işbirliği içinde çalışıyorlar. Şu anda 35-40 kadın temizlik personelimiz var. Bu sayının daha da arttırılması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kadın Temizlik İşçileri Fark Yaratıyor - Son Dakika

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