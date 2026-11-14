Gaziantep\'te Nizip Adliye Kavşağı ve Karkamış yolu hizmete girdi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sınır bölgesindeki güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirerek, sınır ötesinde güvenliğin yeniden tesis edildiği bölgelerde hayatın normalleşmesine katkı sunuyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nizip Adliye Kavşağı ile Nizip-Karkamış yolunun açılış törenine katıldı. Törende Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar yer aldı.

'ULAŞIM AĞININ GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, yapılan eserler ile ulaşım ağının gücüne güç katmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Gaziantep'in bu stratejik konumunu daha da güçlendirmek, çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın ve tüm hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve ekonomik seyahat etmesini sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Son 24 yılda Gaziantep'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 177 milyar 141 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 116 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 476 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 179 kilometreden 462 kilometreye yükselttik. Gaziantep'i; Kahramanmaraş'a, Kilis'e, Şanlıurfa'ya ve Hatay'a bölünmüş yollar ile bağladık. Bugün burada hizmete açtığımız iki önemli eserle Gaziantep'e ve Nizip'in ulaşım ağının gücüne güç katmaya devam ediyoruz. İlk eserimiz bizleri bir araya getiren, Nizip Adliye Kavşağı'dır. Bağlantı yolları ile birlikte toplam 4,2 kilometre uzunluğundaki bu köprülü kavşağı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Nizip Adliyesi ve çevresindeki kamu hizmet alanlarına erişimi düzenledik. Kavşak geometrisini ve trafik düzenini iyileştirerek araçların geçişlerini, görüş mesafelerini ve manevra imkanlarını artırdık. Yoğun saatlerde oluşan sıkışıklık ve beklemelerin yerini güvenli, akıcı ve konforlu bir ulaşım aldı. Yaya hareketlerini de düzenleyerek yol kullanıcılarının güvenliğini yükselttik. Bu proje ile zamandan 100,5 milyon lira, akaryakıttan 13 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 113,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını yılda 664 ton azaltarak hem çevreyi koruyacak hem de iklim dostu ulaşım hedeflerimize katkı sağlayacağız" dedi.

'HIZLI TREN PROJESİ DEVAM EDİYOR'

Türkiye'nin ve bölgenin en önemli demir yolu projelerinden biri olan 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattıklarını ve devam ettiklerini anlatan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere Bakanlığımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ortak bir çalışmayla hayata geçirdiği GAZİRAY'ı 2022 yılında hizmete açmıştık. Proje ile kent merkeziyle iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak Başpınar'dan Taşlıca'ya 16 istasyonla Gaziantep şehir içi trafiğine nefes aldırdık. Gaziray kapsamında 25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demir yolu hattı inşa ettik. Bu proje kapsamında aslında toplamda 112 kilometre yeni demiryolu hat yapımı gerçekleştirdik. Yine, bölgemizin ve ülkemizin en önemli demir yolu projelerinden biri olan 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık, yapımına hızla devam ediyoruz. Projemizin Mersin-Adana kesimini 2027 yılı içerisinde açmayı planlıyoruz. Tüm hat tamamlandığında Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası ortalama 6,5 saat süren seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz. Gaziantep Havalimanı'mızın yıllık 6 milyon yolcu kapasiteli yeni iç ve dış hatlar terminal binası da inşa ettik. 2002 yılında 223 bin olan yolcu trafiği, 2025 yılında 3 milyon 70 bin yolcuya yaklaştı. Havalimanımızdan 7'si dış nokta olmak üzere 13 farklı lokasyona haftalık 168 uçuş operasyonu gerçekleşiyor" diye konuştu.

'SINIR ÖTESİNDE HAYATIN NORMALLEŞMESİNE KATKI SUNUYORUZ'

Sınır bölgesindeki güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirerek, sınır ötesinde güvenliğin yeniden tesis edildiği bölgelerde hayatın normalleşmesine katkı sunduklarını aktaran Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

İkinci eserimiz ise 30,5 kilometre uzunluğundaki Nizip-Karkamış yoludur. Nizip D-400 Devlet Yolu'nun Karkamış ayrımından başlayarak Türkiye-Suriye sınırındaki Karkamış-Cerablus Sınır Kapısı'na kadar uzanan bu güzergahı, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardına yükselttik. Karkamış ilçemizin Nizip'e, Gaziantep'e ve bölgedeki merkezlere kesintisiz ve yüksek standartlı bağlantısını sağladık. Sınır bölgesindeki güvenlik ve ulaşım altyapısını güçlendirerek, sınır ötesinde güvenliğin yeniden tesis edildiği bölgelerde hayatın normalleşmesine katkı sunuyoruz. Bu proje ile zamandan 154 milyon lira, akaryakıttan 47 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 201 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını yılda 2 bin 312 ton azaltarak Nizip'in ve Gaziantep'in doğasını koruma altına alıyoruz. Bu kavşak ve yolumuz sadece birer ulaşım yatırımı değil, Gaziantep'in üretim gücünü, Nizip'in tarım bereketini, sınır ticaretinin potansiyelini Türkiye'nin kalkınmasına dönüştüren somut bir kalkınma hamlesidir. Ama elbette, Gaziantep'teki çalışmalarımız sadece karayolları ile sınırlı değil. Gaziantep'in tüm demir yolu altyapısını yeniledik ve modernize ettik."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.