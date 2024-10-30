Gaziantep'te Öğrencilere Destek Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te Öğrencilere Destek Protokolü

Gaziantep\'te Öğrencilere Destek Protokolü

Gaziantep'te LGS ve YKS'ye hazırlanan 82 bin öğrenci için deneme sınavları ve kaynak kitap desteği.

30.10.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te lise ve üniversite sınavına girecek 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme sınavları ile Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde sınavlara hazırlanan öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteğinden oluşan çalışma için protokol imzalandı.

Valilik Fuaye Alanı'nda imzalanan protokolle İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonda Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan Gaziantep'teki öğrenciler için kazanım değerlendirme sınavları yapılacak.

Değerlendirme sınavlarından kent genelinde 82 bin öğrenci yararlanacak.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaptığı konuşmada, desteklerin ciddi bir maliyetle verildiğini belirtti.

Deprem bölgesine sık ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Çeber, "Ziyaretlerde gördük ki sohbet ettiğimiz her öğrenci yapılan desteklerden çok istifade ettiklerini söyledi. Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Karşılık bulan bir iş. İyi tespit edilen, iyi kurgulanan bir iş. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Bu protokollerle bir taşla birkaç kuş vuruyoruz. Çocuklarımızı sınava hazırlıyor, eğitimde fırsat eşitliği anlamında gayretimizi ortaya koyuyoruz. Bunlarda bize somut sonuç olarak yansıyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise öğrencileri direkt etkileyen bir protokolün imzalandığını söyledi.

Çocukların en büyük cevher olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bu deneme sınavları çok mühim. Öğrencinin kendi kendine hangi aşamada olduğunu görmesi için önemli. Gaziantep genelinde bir sınav olduğunda öğrenci baştan hangi yönlerinin zayıf ve kuvvetli olduğunu görüyor ve buna göre tedbir alıyor. Bu yapılan işlerin ne kadar doğru olduğunu her yıl sonuçlar bize gösteriyor. Bireysel başarımızda Türkiye genelinde derece yapıyoruz. Bu eğitim ordumuzun başarısı. Bizler de lojistik destek veriyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise öğrenciler için önemli bir protokole imza attıklarını kaydetti.

İmza töreninde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy ile Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Yasin Tepe protokolün içeriği hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, gaziantep, Politika, Eğitim, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Öğrencilere Destek Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:17 Kerem Kınık’ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı Kerem Kınık'ın kızının yargılandığı davada adliye karıştı
16:13 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım: İsrail ile savaşacağız, direniş ruhumuz bitmeyecek
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:49:57. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Öğrencilere Destek Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.