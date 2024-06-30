Güncel

Gaziantep'te TÜGVA Yaz Okulu Lansmanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı

GAZİANTEP - TUGVA 2024 Yaz okulunun lansmanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Gaziantep'te TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Yaz okullarımızda Türkiye'nin dört bir yanında bu yaz 200 binden fazla orta okullu çocuğumuz eğitmenler eşliğinde hem dersler alacak, kendilerini geliştirecekler, hem spor yapacaklar ve değerli aktiviteler yapacaklar" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfının Yaz Okulu Lansman programı Gaziantep'te yapıldı. Gaziantep Burç Tabiat Parkı içerisinde düzenlenen program, Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşma yapan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanında 200 bini aşkın orta okullu öğrencinin eğitmenler eşliğinde dersler alarak kendilerini geliştireceğini ve spor yapacaklarını söyledi. Düzenlenen lansmana Başta Necmettin Bilal Erdoğan olmak üzere, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TÜGVA(Türkiye Gençlik Vakfı) Başkanı İbrahim Beşinci ve kent protokolü katıldı.

"Bütün dünyanın huzuru ve barışı için çalışacağız"

Çocukların gelişmesinde katkı sağlayacak yaz okullarında öğrencilerin eğlenerek gelişeceklerini söyleyen Bilal Erdoğan, "TÜGVA'mız sizin gibi çocuklarımızın daha ortaokul çağlarından daha iyi yetişmesi için, daha iyi birer insan olmanız için, daha iyi birer vatandaş, daha iyi birer Allah kulu olmanız için sizi destekliyor. Bu yaz okullarımızda Türkiye'nin dört bir yanında her tarafında bu yaz 200 binden fazla ortaokullu çocuğumuz okullarda eğitmenlerin eşliğinde hem dersler alacaklar, kendilerini geliştirecekler, yazı boş geçirmemiş olacaklar, hem spor yapacaklar, değerli bir sürü aktivite yapacaklar, eğlenecekler. Siz de bu yaz boyunca eğleneceksiniz. Bunun için bütün destekleyenlere teşekkür ediyorum. Vakıf nedir çocuklar biliyor musunuz, vakıf aslında devletin yaptığı işleri destekleyen kurumlardır vakıflar. Çünkü sosyal devlet anlayışı diye bir şey var. Vatandaşın bütün ihtiyaçlarına koşturan vatandaşın bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışan bir devlet anlayışı. Vakıflar da devleti bu anlamda destekleyen kurumlardır. Onun için Türkiye Gençlik Vakfı Türkiye'nin en büyük gençlik vakfı olarak Türkiye'nin her tarafında gençlerimizin yaz eğitimlerine okullarla ve kamplarla destek oluyor. Siz de eğer bu yaz güzel vakit geçirirseniz bu yaz okulundan memnun kalırsanız seneye yine yaz okullarına, kamplarına katılır mısınız" ifadelerini kullandı.

"Kötü insanlar iyi insanları çekemiyorlar"

TUGVA'nın yaptığı çalışmaların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını aktaran Erdoğan, gençleri bu vakfa destek olmaya davet etti. Erdoğan, "Arkadaşlar bakın bazı hayatta bu dünyada iyi insanlar olduğu gibi kötü insanlar da var. Kötü insanlar iyi insanları çekemiyorlar. Onlar gibi olamıyorlar, onları da çekemiyorlar. Onun için bin bir dereden su getiriyorlar ki iyilerin önüne taş koymaya çalışıyorlar. Şimdi şu yaz okullarına mani olunması anlaşılır şey midir? Türkiye Gençlik Vakfı'nı yaptığı bu çalışmalardan dolayı marjinalleştirmeye çalışmak, halk nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışmak anlaşılır şey midir? Elbette ki değil. O zaman sizler bu yaz okuluna katılan bütün çocuklar inşallah hayatınız boyunca bu tür çalışmalara siz de destek olun. Bu tür vakıflara siz de katkı sağlayın anlaştık mı? Şimdi gençlerimiz 20 sene öncesinden çok daha cesur, çok daha özgüvenli ama bakın Filistin'de Gazze'de soykırım var. Ukrayna'da savaş var, dünyanın daha nice noktalarında çatışmalar, katliamlar yaşanıyor. Biz bunlara engel olmazsak Amerika bunlara engel olmaz. Avrupa bunlara engel olmaz. Çünkü bunların arkasında zaten onlar var. Onun için çok eğitimli olacağız. Çok çalışacağız. Sadece kendimiz için değil bütün insanlığın refahı için bütün dünyanın huzuru ve barışı için çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

"Sizler bu düzeni değiştireceksiniz"

Yaz okulunun açılışında emeği geçen herkese teşekkür eden AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Bilal Erdoğan Beye STK'lara yaptığı destekten ötürü Türkiye'de ki gençlik çalışmalarına destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e de hoş geldiniz diyoruz. Bu coşunuz, bu heyecanınız bize yeni bir dünyayı adil bir dünyayı Gaziantep TUGVA olarak biz kuracağız diyorsunuz. Tebrik ediyorum. Dünyada adaletsiz sistem var Gazze'de bebekler, çocuklar ölüyor ama bu bozuk düzeni değiştirmeye hazır mıyız? Sizler bu düzeni değiştireceksiniz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman dediği gibi daha adil bir dünyayı sizler koruyacaksınız ağabeyleriniz de bu imkanları hazırlayacak ben yaz okulunda bu güzel katkılarınız için sizleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Daha adaletli bir dünya mümkündürü dünya düzeni yapacağız"

Açılış konuşmasında söz alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Bizi bir araya getiren TUGVA'nın kurulmasına vesile olan İstişare kurulunda görev alan kıymetli Bilal Erdoğan bey efendiye Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu şehri spor şehri, eğitim şehri, sanat şehri yapacağız. Daha adaletli bir dünya mümkündürü dünya düzeni yapacağız" diye konuştu.