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Gazze Dayanışma Platformu İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Gazze Dayanışma Platformu İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

Gazze Dayanışma Platformu İsrail\'in saldırılarına tepki gösterdi

Gazze Dayanışma Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla İstanbul'da bir yürüyüş düzenledi. Saraçhane Parkı'nda başlayan yürüyüşe katılan grup, Türkiye ve Filistin bayrakları ile saldırıyı kınayan pankartlar taşıdı. Gruptakiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması ve çocukların ölmemesi için çeşitli sloganlar attı. Yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda sona erdi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup dağıldı.

04.02.2024 16:17
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Gazze Dayanışma Platformu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenledi.

Saraçhane Parkı'nda başlayan yürüyüşe katılan aralarında çocukların da bulunduğu gruptakiler, Türkiye ve Filistin bayrakları ile saldırıyı kınayan pankartlar taşıdı.

Gruptakiler sık sık İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması ve çocukların ölmemesi için çeşitli sloganlar attı.

Yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda sona erdi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından grup dağıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gazze Dayanışma Platformu İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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