Gazze\'de Açlık: 86 Ölüm, 76\'sı Çocuk

GAZZE, 21 Temmuz (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada, mart ayından bu yana Gazze'de açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının 76'sı çocuk olmak üzere 86 kişiye ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "İsrail yetkilileri, Gazze'de aralarında bir milyon çocuğun bulunduğu sivilleri aç bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Ajans, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılmasını istedi.