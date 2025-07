Gazze\'de Açlık Felaketi

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de gönüllü çalıştıktan sonra ülkesi İngiltere'ye dönen ortopedi cerrahı Graeme Groom, Gazze'de açlığın felaket boyutlara ulaştığını belirterek, çocukların karınlarını yalnızca tuz ve suyla doldurarak uyumaya çalıştığını anlattı.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu "Islamic Help" ve partner kuruluşu "IDEALs"ın gönüllü sağlık ekibinde yer alarak Gazze'de görev yapan ve geçen ay ülkesine dönen doktor Groom, görev süresince tanıklık ettiklerini AA muhabiriyle paylaştı.

Groom, Gazze'de yaşanan açlık krizinin giderek derinleştiğini ve insani felaket boyutuna ulaştığını vurgulayarak, gönüllü doktor olarak bölgeye ilk vardığında yaralıları tedaviye odaklandığını ancak zamanla açlıktan ölümlere tanıklık ettiğini dile getirdi.

Gazze'deki bir yetersiz beslenme kliniğini ziyaret ettiğini belirten Groom, burada görevli profesyonel bir çocuk doktorunun, kendisine yaşam mücadelesi veren çocukların yattığı servisi gösterdiğini ancak bu çocukların bazılarının yaşam mücadelesini kaybettiğini aktardı.

Gazze'ye 44 kez giden ve bölgeyi iyi tanıyan İngiliz cerrah Groom, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize tarama kliniklerinden, her gün şiddetli yetersiz beslenme teşhisi konulan 12 çocuktan ve annelerinin onları besleme sorunlarına ek olarak kendileri de açlıktan ölme noktasına gelen ve çocuklarını besleyemedikleri için açlıktan ölen 60 yeni doğan çocuktan bahsetti. Laktoz intoleransı olan bu çocuklar için bebek maması yoktu. Bu yüzden normal mamaları da alamıyorlardı ve abluka başladığı tarihten yetersiz beslenme kliniğini ziyaret ettiğim 27 Mayıs'a kadar bu çocukların 60'ı ölmüştü."

"Yalnızca hastalar değil, sağlık çalışanları da açlıkla mücadele ediyor"

Doktor Groom, Gazze'de yalnızca hastaların değil, sağlık çalışanlarının da açlıkla mücadele ettiğine dikkati çekerek, bölgede yıllardır birlikte çalıştığı anestezi uzmanı Niza Abu Dhaka'nın ailesiyle birlikte açlık çeken sağlık çalışanlarından biri olduğuna değindi.

Groom, "Geçen hafta onunla mesajlaşıyordum ve bana ailesinin yiyeceği olmadığını söyledi. Ona 2,5 ila 13 yaşlarındaki 6 çocuğunun son iki günde ne yediğini sordum. Biraz tuz yalayıp uyuyabilmek için karınlarını suyla doldurduklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

İngiliz doktor, Abu Dhaka'nın 3 gün önce 300 dolar karşılığında yalnızca 8 kilogramlık un bulabildiğini ve bu miktarın doktorun elindeki paranın tamamı olduğunu kaydetti. Groom, Gazzeli meslektaşı ve ailesinin ellerindeki unla birkaç gün ekmek yapabileceklerini ancak daha sonrası için yiyecek hiçbir şeyleri olmadığını söyledi.

"Yardım noktalarında halkın üzerine ateş açılıyor"

Gazze'de gönüllü görev yapan Groom, geçen yıl bölgede birlikte çalışmaya başladıkları 20'li yaşlarının başındaki genç Muhammed Hamim'in yaşadıklarını da aktardı.

Eğitimini yeni tamamlayan Hamim'in kardeşiyle haftalardır ailesi için yiyecek aradığını belirten doktor, Hamim'in, İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF) yardım noktalarına gitmeye mecbur kaldığını anlattı.

Doktor Groom, Hamim'in kendisine gönderdiği videolarda, yardım bekleyen kalabalıkların üzerine ateş açıldığını, ölü ve yaralıların yanı sıra yerdeki kanların açıkça görüldüğünü ifade etti. Groom, videolarda tüfek seslerinin de net biçimde duyulduğunu vurguladı.

Groom, "Gazze'de mutlak bir kıtlık yaşanıyor ve bu kıtlık doğal değil, yapay olarak yaratılmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

"Şu anda tanık olduğumuz şey, Orta Çağ barbarlığının korkunç kötülüğüdür"

İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de açlık krizinin geri dönülemez sonuçlar doğuracağına işaret eden Groom, şunları kaydetti:

"Açlık ve yetersiz beslenme, yaralı hastalarımız üzerinde büyük etkiler yaratıyor. İyileşmelerini engelliyor ve enfeksiyon oranlarını artırarak yaralarından ölme risklerini büyük ölçüde artırıyor. Çocuklar söz konusu olduğunda, yetersiz beslenirlerse, gelişimleri yavaşlar ve kalıcı olarak zarar görebilirler."

Groom, konuşmasının sonunda dünya liderlerine seslenerek, "Kıtlık ve açlık sona ermeli. Etkisi olan herkese mesajım şudur: Şu anda tanık olduğumuz şey, Orta Çağ barbarlığının korkunç kötülüğüdür. Bombardıman durmalı. Gıdanın içeri girmesine izin verilmeli." dedi.

Islamic Help, Gazze'deki sağlık krizine doktor desteği sağlıyor

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Islamic Help, partner kuruluşu "IDEALs" ile İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insani krize doğrudan müdahale eden aktif kuruluşlardan biri olarak öne çıkıyor.

Islamic Help, Aralık 2023'ten bu yana bölgeye uzman cerrahlar, anestezistler ve doktorlar göndererek yaralı sivillere hayat kurtarıcı operasyonlar gerçekleştiriyor.

Kuruluş, hastanelerdeki yaralılara doğrudan cerrahi operasyon ve acil tıbbi müdahaleler ulaştırmak için ameliyat ekipmanları, dezenfektanlar, bandajlar ve kritik sağlık malzemelerini temin ediyor.

Islamic Help, öncelikle Gazze'deki mevcut acil durum karşısında hızlı şekilde uzman sağlık ekipleri ve gerekli tıbbi malzemeleri sahaya ulaştırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra bölgedeki sağlık sisteminin ihtiyaçlarını analiz ederek uzun vadeli yardım stratejisi geliştirmeyi amaçlıyor.

Kuruluş, bu misyonu gerçekleştirebilmek için hem farkındalık kampanyaları yürütüyor hem de yardım malzemelerinin ve ekiplerin nakliye maliyetlerini karşılamak üzere bağış çağrılarında bulunuyor.