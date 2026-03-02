Gazze'de Açlık Korkusu: Sınır Kapısı Kapatıldı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından, aylar sonra Gazze'nin dünyaya "kısmen açılan" tek kapısı Refah'ın tekrar kapatılması, Filistinlilerin "açlığın yeniden kapıda" olduğu hissine kapılmasına neden oldu.

ABD ile İsrail'in başlattığı saldırılara karşılık İran'ın ABD üslerini ve Körfez ülkelerini karşılayacak misillemede bulunmasıyla tırmanan gerilim, Gazze'de yaklaşık 5 ay önce varılan ancak İsrail tarafından sürekli ihlal edilen ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi.

İsrail, İran'ın misillemelerini gerekçe göstererek, Refah Sınır Kapısı dahil Gazze Şeridi'ne açılan tüm kapıları ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı. Dünya İran ile meşgulken Gazze'nin unutulacağını düşünen Filistinliler, "açlıktan ölümlerin" geri dönebileceği endişesiyle dükkanlara akın etti.

İsrail, İran savaşını Gazze'de koz olarak kullanabilir

Filistinli yazar ve siyasi analist Muhammed Ebu Kamer, İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları, Gazze'yle ilgili kamuoyuna tam olarak açıklamadığı planlarını uygulamak için kullanacağını söyledi.

Sınır kapılarının kapanmasının bunun bir göstergesi olduğuna işaret eden Ebu Kamer, "Saldırılar bu şiddette ve uzun süre sürecek olursa bu, Gazze'ye açlığın yeniden dönmesi anlamına gelir." dedi.

İran'a yönelik saldırıların Gazze'ye bir diğer etkisinin, İsrail'in ateşkesle ilgili yükümlülüklerinden kaçması ve ateşkesi ihlal etmesi olacağını aktaran Ebu Kamer, "ABD (İran ile) meşgul olduğu için (İsrail) anlaşma maddelerini uygulamayacak ve Sarı Hat'taki işgali ve ihlallerini sürdürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlar (Gazzeliler) daha savaşın etkilerini üzerlerinden atamadı ve toparlanamadı, gıda ve barınak ihtiyacı devam ediyor, ilaç girişi ve hastaların tedavi için çıkışı yeniden sekteye uğrayacak." diyen Ebu Kamer, sınırların kapanmasının Gazzeliler üzerindeki etkilerine değindi."

Ebu Kamer, "İsrail, birileri arabuluculuk yapıncaya ya da İran'a yönelik saldırılar duruncaya kadar tüm bu konularda ağırdan alma politikası uygulayacaktır." diye konuştu.

Ebu Kamer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da rejimin süratle çökeceği öngörüsünde bulunduğuna ancak İran'ın lideri Ali Hamaney ve pek çok liderin öldürülmesine rağmen rejimin hala ayakta olduğuna işaret etti.

"ABD bu çağın Firavun'u ve meşruiyet kaynağı gibi davranıyor"

Yazar Süfyan Sıyam ise İran'a yönelik saldırıları, siyasi ve insani olmak üzere iki açıdan okumanın mümkün olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"ABD çağında yaşadığımız söyleniyor. ABD, bu çağın Firavun'u gibi davranıyor. Hiçbir uluslararası hukuk ve kuralı tanımıyor. Meşruiyet kaynağının ABD olduğu yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışıyor."

ABD'nin başında da narsistliği başka bir boyutta yaşayan, kendisini diğer insanlardan üstün gören bu başkan (Donald Trump) var. (Trump'ın) Kişisel bu durumuna İsrail'in çıkarlarını da eklersek, stratejik bir ittifaktan bahsedebiliriz. Netanyahu da ülke içinde siyasi krizler yaşıyor. İran, onlara (ABD ve İsrail) göre nükleer eşiği geçmeye ve oyunun kurallarını değiştirmeye çalışıyordu. ABD hiç kimsenin, bu oyunun kurallarını çiğnemesine izin vermez.

Netanyahu İran'ın İsrail için varoluşsal bir tehdit oluşturduğu propagandası yapıyordu ve bunun sonucunda aylar önce İran'a saldırı düzenlendi. Şimdi daha büyük bir saldırı düzenleniyor. Burada İran'ın dışında tüm dünya ülkelerine de mesaj veriliyor."

Sıyam, saldırıların Gazze'deki etkilerine ilişkin ise "Gazzeliler, dozu azalmış olsa da hala açlık çekiyor. Sınır kapılarının bir sonraki emre kadar kapatılması nedeniyle de açlığın yeniden geri dönmesinden korkuyorlar. Bu yüzden de gıda stoklamak için dükkanlara akın ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyada bir savaş olsa cefasını Filistinliler çekiyor"

Filistinli Mahir Cündiyye ise "Refah Sınır Kapısını kapattılar, fiyatlar arttı. Bizim ne suçumuz var. Biz mübarek ramazan ayında zar zor ayakta duruyorduk. Dünyada bir savaş olsa cefasını Filistin halkı çekiyor." diyerek ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının doğrudan Filistinlileri etkilemesinden şikayet etti.

Cündiyye, "İran'a yönelik bu savaş insanlara Gazze'yi unutturdu. Üstelik Gazze'de yüzde 1'lik bir iyileşme bile olmamışken. Yiyecek ve içecekte sorun yaşıyoruz, barınaklarımız yok, Sarı Hat'a ve yıkılan evlerimizin olduğu yerlere yaklaşmamız yasak." dedi.

Cündiyye, "dünyada adalet olması, düzenin değişmesi ve bir savaş olduğunda ilk önce Filistin halkına zulmedilmemesi" temennisinde bulundu.