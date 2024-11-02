Gazze'de Aşılama Sırasında İHA Saldırısı - Son Dakika
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Gazze'de Aşılama Sırasında İHA Saldırısı

Gazze'deki çocuk felci aşılaması sırasında İsrail İHA'sı bir sağlık merkezine saldırdı, 3 çocuk yaralandı.

02.11.2024 17:46
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Gazze Şeridi'nde bu sabah başlayan çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu sırasında İsrail insansız hava aracının (İHA) bir sağlık kliniğine bomba atması sonucu ilk belirlemelere göre 3 Filistinli çocuk yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, "Quadcopter" tipi dronla Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde çocuk felci aşısının yapıldığı sağlık merkezlerinden birini bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 çocuk yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle 10 yaş altı çocuklara yönelik çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci aşaması bu sabah Gazze kentinde başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Aşılama Sırasında İHA Saldırısı - Son Dakika

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