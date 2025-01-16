Gazze'de Ateşkes Anlaşması Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkes Anlaşması Memnuniyetle Karşılandı

Cezayir, İİT ve Arap Birliği, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını olumlu buldu, insani yardımların önemi vurgulandı.

16.01.2025 19:47
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Cezayir ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın, Filistin halkının 15 aydan uzun süredir "İsrail işgali altında yaşadığı soykırım karşısında" maruz kaldığı acıları hafifletmek ve üzerindeki zulmü kaldırmak için uzun süredir beklendiği belirtildi.

Anlaşmanın tüm yönleriyle, özellikle de kalıcı ve kapsamlı ateşkesin etkin bir şekilde uygulanması için hayata geçirilmesinin gerekliliğinin vurgulandığı açıklamada, Filistin halkına yönelik insani yardım çabalarına uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırılması ve İsrail güçlerinin Filistin topraklarından çekilmesi gerektiği ifade edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İİT'nin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre Taha, ateşkes anlaşmasının, İsrail'in saldırılarının kalıcı ve kapsamlı bir şekilde durdurulmasına, yerinden edilmiş kişilerin evlerine geri dönmelerine, İsrail güçlerinin çekilmesine ve Gazze'nin her yerine yeterli ve engelsiz insani yardımların ulaştırılmasına yol açmasını umduğunu ifade etti.

İİT Genel Sekreteri, uluslararası toplumu, Filistin meselesiyle ilgili Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarının uygulanması sorumluluğunu üstlenmeye çağırarak, bu sürecin İsrail işgalinin sona ermesine ve Filistin halkının 1967 sınırları içerisinde başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması da dahil olmak üzere meşru haklarını elde etmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, anlaşmanın İsrail saldırılarını tamamen sonlandırması ve anlaşmanın tüm aşamalarına titizlikle uyulması gerektiğini belirterek, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve bunun 1967 sınırlarına kadar olması gerektiğini vurguladı.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Ebu Gayt, Batı Şeria ve Gazze'nin gelecekteki Filistin devletinin birer bölgesini temsil ettiğini, dolayısıyla ikisini ayırmaya yönelik girişimlerin Arap dünyasında ve uluslararası düzeyde reddedildiğini belirtti.

İki devletli çözümün, Filistinliler ve bölge halkının yaşadıkları trajedilerin tekrarlanmaması için tek yol olduğunu ifade eden Ebu Gayt, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu anlaşmaya aracılık eden Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür etti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Sözcüsü Cemal Ruşdi de anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'ye mümkün olan en büyük insani yardımların girişinin, şu anki aşamada en önemli öncelik olduğunu, özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yerinden edilmiş kişilerin en kısa sürede evlerine dönmesinin de önemli bir öncelik olduğunu ifade etti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Ateşkes Anlaşması Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika

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