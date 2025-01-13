Gazze'de Ateşkes Anlaşması Yakın - Son Dakika
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Gazze'de Ateşkes Anlaşması Yakın

ABD'li yetkililer, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta tamamlanabileceğini bildirdi.

13.01.2025 22:16
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Joe Biden yönetiminin dış politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sullivan, Orta Doğu'da İsrail'e güçlü destek verdiklerini ve "İran gibi düşmanların" ciddi şekilde zayıflatıldığını ifade etti.

Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili çok umutlu konuşan Sullivan, "Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir. Bir söz vermiyorum ya da bir tahminde bulunmuyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Sullivan, söz konusu ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine dönmelerinin, Gazze'ye ciddi miktarda yardım girişinin ve bundan sonra siyasi sürecin önünü açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını söyledi.

Taraflar arasında özellikle esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin son detaylar üzerindeki görüşmelerde sona gelindiğini ifade eden Sullivan, "Taraflar bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın bir noktadalar. Anlaşmanın sonuçlanmasına geçip geçemeyeceğimizi önümüzdeki saatler ve günler gösterecek. Ancak bunun gerçekleşmesi için her şeyin hazır olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ateşkes anlaşmasında son noktaya geldiklerini ancak tamamlanmadan hiçbir anlaşmanın bitmiş sayılmayacağını belirten ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, "Eğer (Biden yönetiminin) kalan 5 gün içinde bu gerçekleşmezse, muhtemelen buna en az şaşıran kişi ben olacağım. Ancak bu anlaşmayı sonuçlandırma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bugün de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani ile görüştüğünü dile getiren Sullivan, Biden'ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşeceğini ve ateşkes anlaşması için diplomasi trafiğinin yoğun olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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