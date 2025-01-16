Gazze'de Ateşkes Kutlamaları Başladı

Güncel

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilanından sonra Filistin'in yanı sıra Ürdün, Lübnan, Fas, Suriye, Tunus, Yemen ve Moritanya'da kutlamalar yapıldı.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da araç konvoylarıyla sevinç turları düzenlendi.

Filistin bayrakları taşıyan Ürdünlü sürücüler, Filistin direniş marşları eşliğinde tur attı.

Başkent Amman'da sokaklara çıkan bazı vatandaşlar da "Zafer bizimdir" ve "Allah direnişçilerin yardımcısı olsun" şeklinde sloganlar eşliğinde tatlılar dağıttı.

Fas'ın Tanca kentinde de Gazze'deki ateşkes anlaşmasının sevincini kutlamak için araç konvoyları oluşturuldu.

Başkent Rabat'ta ise Mescid-i Aksa fotoğrafları ve Filistin bayrakları taşıyan onlarca kişi, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını kutladı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının sevincini kutlamak üzere yürüyüşler yapıldı.

Yürüyüşlere katılan onlarca Filistinli, "Ruhun şad olsun ey Sinvar" diyerek Gazze'de öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar lehine sloganlar attı.

Batı Şeria'nın Nablus ve El Halil kentlerinde düzenlenen kutlamalara dair sosyal medyada da paylaşımlar yapıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Suriye'nin Halep ve Hama kentlerinde de Gazze'ye destek kutlamaları düzenlendi.

Hamas ile İsrail arasında anlaşmaya varıldığına dair duyurunun ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'un yanı sıra diğer bazı bölgelerde sokağa çıkan yüzlerce Filistinli, Gazze'de savaşın sona ermesini kutladı.

Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarında tekbirler eşliğinde kutlamalar yapıldı.

Trablus ve Sayda kentlerinde Filistin bayraklarıyla sokağa çıkan Lübnanlılar da Gazze'ye desteklerini vurguladılar.

Tunus'un başkentinde toplanan onlarca kişi, "Gazze onurun simgesidir", "Tunus'ta siyonistlerin çıkarlarına yer yok" ve "Tunus'tan direniş kenti Gazze'ye selam" şeklinde sloganlar attı.

Filistin bayrakları taşıyan Tunuslular, birbirilerine sarılarak Gazze'de ateşkesin sevincini yaşadı.

Yemen'de de başkent Sana'nın yanı sıra Marib ve Taiz kentlerinde, Gazze'deki ateşkes camilerin hoparlöründen tekbir getirilmesiyle kutlandı.

Gazze'de yaklaşık 16 aydır devam eden İsrail saldırılarının ardından ateşkesin ilan edilmesi Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta da kutlandı.

Burada düzenlenen yürüyüşlere katılanlar, Moritanya ve Filistin bayrakları eşliğinde Gazze'ye destek sloganları attı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 707 Filistinli öldü, 110 bin 265 kişi yaralandı.