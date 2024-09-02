Gazze'de Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başladı: İlk Gün 86 Bin Çocuk Aşılandı - Son Dakika
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Gazze'de Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başladı: İlk Gün 86 Bin Çocuk Aşılandı

Dün Gazze Şeridi'nde başlayan çocuk felci aşı kampanyasında, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıkladığına göre, ilk gün 86 binden fazla çocuk aşılandı. Aşılama kampanyası, 10 yaş altındaki 640 binden fazla çocuğu hedefliyor ve iki tur halinde gerçekleştirilecek. Ghebreyesus, taraflara insani ara vermeleri ve sağlık için barış çağrısında bulundu.

02.09.2024 19:46
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde dün başlayan çocuk felci aşı kampanyasının ilk gününde 86 binden fazla çocuğun aşılandığını duyurdu.

Ghebreyesus, Gazze'de başlayan aşılama kampanyasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Çocuk felci aşı kampanyasının ilk gününe ilişkin ilk raporlar, dün 86 binden fazla çocuğun aşı olduğunu gösteriyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, kampanyaya katılan ailelerin, aşı yapan kişilerin ve diğer sağlık çalışanlarının cesaretiyle kararlılığına hayranlık duyduğunu belirtti.

Ghebreyesus, taraflara ihtiyaç sahibi tüm çocukların aşı olabilmesi için "çatışmalara insani ara vermeleri" yönündeki taahhütlerini yerine getirmeye devam etme çağrısında bulunarak, "Bu aşılama kampanyası, sağlık için barışa ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadesini kullandı.

Aşılama kampanyası iki turlu olacak

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatmıştı.

DSÖ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'ta 1 Eylül'de başlayan aşılama kampanyasının 4 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı. DSÖ'nün işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, çocuk felci aşılama kampanyasının "iki turlu" olacağını bildirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başladı: İlk Gün 86 Bin Çocuk Aşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de Çocuk Felci Aşı Kampanyası Başladı: İlk Gün 86 Bin Çocuk Aşılandı - Son Dakika
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