Gazze\'de Çocuklara Moral Etkinliği

31.05.2026 14:35
Gönüllüler, Gazze'deki hastanelerde çocuklara destek etkinlikleri düzenledi.

GAZZE, 31 Mayıs (Xinhua) -- Filistinli gönüllüler Gazze'deki Rantisi Çocuk Hastanesi'nde çocukları ziyaret etti.

Mısır Gazze Şeridi Halkına Yardım Komitesi'nin psikolojik destek ve eğlence ekipleri tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar, hastalara ve ailelerine duygusal destek sağlamayı amaçlayan oyunlara, yüz boyama etkinliklerine ve diğer aktivitelere katıldı.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre, Gazze'de 11.000'den fazla kanser hastası tedavi kapasitesi yetersizliği nedeniyle tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor.

Uzmanlar, eğlence etkinliklerinin genel krizi çözemeyeceğini ancak psikolojik stresi azaltmaya yardımcı olabileceğini ve çocuklara kısa süreli de olsa rahatlama yaşatabileceğini belirtiyor.

Kaynak: Xinhua

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
