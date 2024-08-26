Gazze'de Durum Felaket Düzeyinde - Son Dakika
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Gazze'de Durum Felaket Düzeyinde

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı Luis Waterridge, İsrail'in bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde durumun 'tam bir felaket' olduğunu söyledi. Gazze'deki insanlar yerinden ediliyor, temel ihtiyaçlara erişim zorlaşıyor ve çocuk felci virüsü yayılıyor.

26.08.2024 23:47
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı Luis Waterridge, İsrail'in bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde durumun "tam bir felaket" olduğunu söyledi.

BM'deki günlük basın toplantısına çevrim içi katılan iki UNRWA çalışanı, kıdemli iletişim görevlisi Luis Waterridge ve Kıdemli Yardımcı Saha Müdürü Sam Rose, Gazze'deki son durumu aktardı.

Halihazırda Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde olduklarını belirten UNRWA çalışanı Waterridge, "Buradaki durumu tarif etmek gerekirse, tam bir felaket." dedi.

Waterridge, "Son birkaç haftadır Gazze Şeridi'nin orta, güney ve ayrıca kuzey bölgelerinde, (İsrail'den) amansız zorla yerinden edilme emirleri aldık ve burada gördüğümüz şey, her gün yüz binlerce insanın taşınmaya zorlanması." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Filistinli ailelerin ve çocukların eşyalarını sürükleyerek başka bölgelere kaçmaya çalıştığını söyleyen UNRWA çalışanı, "Çoğu insan yürüyerek hareket ediyor. Bu tür bir yerinden etme için artık her türlü araca erişim çok sınırlı ve insanlar nereye gideceklerini bilmiyorlar." diye konuştu.

Luis Waterridge, Akdeniz kıyısına sığınan insanların, "kumdan duvarlar inşa ederek" deniz suyunun geçici barınaklarına girmesini engellemeye çalıştığını, koşulların "korkunç" olduğunu vurguladı.

Arazide, akrep, fare ve yılanların tehlike saçtığını belirten Waterridge, hastalıkların yayılmasında artış görüldüğünü kaydetti.

Çocuk felci virüsünün yayılması

UNRWA Kıdemli Yardımcı Saha Müdürü Sam Rose da Gazze'de insanların yerinden edildiği ve İsrail'in tahliye kararları sonucu sık sık yer değiştirmek zorunda kaldığı ortamın, çocuk felci virüsünün ortaya çıkması ve yayılması için "mükemmel" olduğunu dile getirdi.

Gazze'de, temel gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişimin zorluğundan bahseden Rose, "Tam da bu koşullarda çocuk felci, çok hızlı yayılabilecek az sayıda vaka ile Gazze'de yeniden ortaya çıktı." dedi.

BM çalışanlarının Gazze'deki çalışma koşullarını, "Her gün yeni bir meydan okuma" şeklinde ifade eden UNRWA yetkilisi, çocuk felcinin yayılmasını engellemek için başlatılacak aşı kampanyasının da aynı zor şartlar altında gerçekleşeceğine işaret etti.

Öte yandan, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'de krizin başladığı 7 Ekim 2023 sonrası doğan 50 bin bebeğe herhangi bir aşı yapılmış olma ihtimalinin "çok düşük" olduğunu kaydetti.

Dujarric, dün itibarıyla 1,2 milyon doz çocuk felci aşısının Gazze'ye ulaştırıldığı ve bununla, bölgedeki 640 binden fazla çocuğun aşılanmasının planlandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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