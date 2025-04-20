Gazze'de görev yapan Faslı doktor Buabdullah: "Dünyanın her yerinde çocuk hakları var ama Gazze'de yok"

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımın ortasında yaklaşık iki ay boyunca hasta ve yaralıları ameliyat eden Faslı doktor, evine dönmesinin ardından yüreğinin Gazze'de kaldığını belirterek, "Bedenim burada ama ruhum orada." dedi.

Fas'taki II. Hasan Hastanesi'nde Çocuk Cerrahisi Bölüm Başkanı olan Yusuf Buabdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki hasta ve yaralılara yardım etmek için ikinci kez gönüllü olduğunu söyledi.

Onlarca Filistinli çocuğu ameliyat eden Buabdullah'ın Gazze'den ayrılmadan önceki son sözü, "Yeryüzünde hiçbir insan oradaki doktorların çalışma koşullarına dayanamaz." olmuştu.

"Ruhum Gazze'de kaldı"

Gazze'de kaldığı iki ayın ardından 7 Nisan'da ülkesi Fas'a dönen Buabdullah, Gazze'de ABD merkezli Filistinli-Amerikalı sivil toplum kuruluşunun himayesinde Filistinli çocuklara cerrahi müdahaleler gerçekleştirdi.

Daha önce 2008, 2012 ve 2014 yıllarında da Gazze'yi ziyaret eden Buabdullah, Gazze'den ayrılırken Instagram'da yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Bu mübarek topraklardan bedenimi ayırıyorum ama ruhumu orada bırakıyorum… Ahdimize sadık kalacağız. Allah'tan temennimiz, bir sonraki kavuşmanın zafer ve yakın bir fetihle olmasıdır."

Ramazan'dan hemen önceki son ziyaretinde, Gazze'de birlikte çalıştığı sağlık ekiplerini öven doktor ayrıca şunları söyledi:

"Yeryüzünde hiçbir insan oradaki doktorların çalışma koşullarına dayanamaz. Ama yine de onlar güçlerinin sonuna kadar direniyor. Biz de onlarla birlikte direneceğiz; neşterle, dikiş ipliğiyle, stetoskopla ve kelimelerimizle."

"Dünyanın her yerinde çocuk hakları var ama Gazze'de yok"

Gazze'deki çocukların yaşadıkları acıları ve ihtiyaçlarını dünyadaki tüm doktorlara ve sağlık ekiplerine ulaştırmak istediğini belirten Faslı doktor Buabdullah, iki ay boyunca şahit olduğu olayları anlattı.

Buabdullah, İsrail saldırısında ağır yaralanan 6 yaşındaki küçük bir kız çocuğuna dair anısını şu sözlerle anlattı:

"Meryem, kanlı bir gecede Endonezya Hastanesi'ne getirildi. Beyin sarsıntısı nedeniyle komaya girmişti. Yoğun bakımda kaldı ve Allah'ın izniyle, ardından da sağlık ekibinin çabasıyla bilinci yerine geldi. Tüm bunlara rağmen, 6 yaşındaki Meryem hayatının geri kalanını yetim ve yalnız geçireceğini bilmiyordu."

Endonezya Hastanesi'nden ayrılıp görev için Aksa Şehitleri Hastanesi'ne gittiğinde kalbi ve aklının hala Meryem'de kaldığını ve her gün onun durumunu sorduğunu aktaran Buabdullah, bir gün hastaları ziyaret ederken Meryem'i onların aralarında gördüğünde ve Endonezya Hastanesi'nden Aksa Şehitleri Hastanesi'ne naklettiklerini anladığında büyük bir sevinç duyduğunu anlattı.

Faslı doktor, "İşte Gazze çocuklarının hali. Dünyanın her yerinde çocuk hakları var ama Gazze'de yok." diye konuştu.

"Enkaz altında kalan 6 aylık bebek saatlerce aç kaldı ve toz soludu"

Faslı doktor Buabdullah, İsrail ordusunun evlerini bombalaması sonucu patlamanın etkisiyle 50 metre uzağa savrulan Filistinli çocuk Enam'a yaptığı ilk müdahaleyi şu sözlerle anlattı:

"Allah'ın korumasıyla, Enam'ın düştüğü yerde bulunan yatak onu ölümden kurtardı ama çocuğun yüzünde patlamanın etkisiyle yanıklar oluştu."

Buabdullah, bombalanan bir başka evin enkazından çıkarılan 6 aylık Taha bebeğe de müdahalede bulunduğunu, bebeğin uzun saatler boyunca enkaz altında aç kaldığını ve toz soluduğunu anlattı.

Faslı doktor, "Bir adam, aynı yerde düşürdüğü telefonunu ararken Taha bebeğin ağlama seslerini duydu. Enkazın üzerinde dururken sesi işitti ve hemen kurtarma ekibini çağırdı. Ekip büyük çaba harcayarak bebeği enkazdan çıkardı." dedi.

İsrail saldırısında vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralanan Ömer adında bir çocuğun hastaneye getirildiğini anlatan Buabdullah, sağlık ekiplerinin çok fazla kan kaybeden küçük çocuğun hayatta kalacağına ihtimal vermediğini anlattı.

Küçük çocuğun hayatını kurtarmak için dalağını çıkarmak zorunda kaldıklarını belirten Faslı doktor, ayrıca Ömer'in bağırsağında oluşan delikleri diktiklerini kaydetti.

Hızlı müdahale ile Ömer'in kolunu kesilmekten kurtardıklarını ve yüzündeki derin yarayı da tedavi ettiklerini aktaran Buabdullah, "O da binlerce çocuk kurbandan biriydi." dedi.

Faslı doktor Yusuf Buabdullah, sağlık sektörünün karşılaştığı zorluklar karşısında, doktor, hemşire ve teknisyenlerin Gazze'ye gönderilerek tıbbi çabalara destek olunması ve insani görevlerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.