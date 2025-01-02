Gazze'de Hastalar İçin Tıbbi Tahliye Çağrısı - Son Dakika
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Gazze'de Hastalar İçin Tıbbi Tahliye Çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'deki 12 bin hastanın tahliyesi için İsrail'e çağrıda bulundu.

02.01.2025 22:16
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 12 binden fazla hastanın tıbbi tahliye için beklediğini belirterek, İsrail'e bunun için atılacak adımları kolaylaştırma çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin X'te paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün, Gazze'deki hastaların hayat kurtarıcı tedavi için acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğu konusunda defalarca uyarı yaptığını hatırlatan Ghebreyesus, buna rağmen tahliye hızının dayanılmayacak derecede yavaş kaldığını vurguladı.

Ghebreyesus, "Ekim 2023'ten bu yana DSÖ'nün desteğiyle yalnızca 5 bin 383 hasta tahliye edildi ve bunların yalnızca 436'sı Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasından bu yana tahliye edildi. Gazze'de 12 binden fazla kişinin hala tıbbi tahliyeye ihtiyacı var. Bu hızla, binlerce çocuk da dahil tüm bu kritik hastaları tahliye etmek 5-10 yıl sürecek." ifadesini kullandı.

Hastaların durumlarının kötüleştiğini, bazılarının öldüğünü belirten Ghebreyesus, 31 Aralık 2024'te 55 hasta ve 72 refakatçiyi Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) tahliye ettiklerini kaydetti.

Ghebreyesus, tıbbi tahliye ve sağlık bakımı konusunda destekleri için BAE, Mısır, Katar, Türkiye, Cezayir, İtalya, Romanya, İspanya, İrlanda, Belçika, Fransa, İsviçre, Tunus, Umman, Ürdün ve ABD'ye teşekkür etti.

İsrail'e çağrıda bulunan Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"İsrail, hastalar çocukların reddedilmemesi dahil tıbbi tahliyeler için onay oranını artırmalı, tıbbi tahliyeler için onay sürecini hızlandırmalı ve güvenli tıbbi tahliyeler için tüm olası koridorların ve sınır geçişlerinin kullanılmasına izin vermeli. Ayrıca tüm ülkeleri hastaları kabul ederek ve daha fazla acı ile ölümü önlemek için özel sağlık hizmeti sunarak yardım etmeye çağırıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Hastalar İçin Tıbbi Tahliye Çağrısı - Son Dakika

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