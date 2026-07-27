Gazze'de İHA Saldırısı: 2 Hamas Yetkilisi Öldü - Son Dakika
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Gazze'de İHA Saldırısı: 2 Hamas Yetkilisi Öldü

Gazze\'de İHA Saldırısı: 2 Hamas Yetkilisi Öldü
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 2 Hamas güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

GAZZE, 27 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında 2 Hamas güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililerin açıklamasına göre, pazar günü Deyr el-Belah kentinde bir aracı hedef alan saldırıda, Hamas yönetimindeki içişleri yetkililerine bağlı olarak Gazze'nin orta kesiminde iç güvenlik servisi şefliği görevini yürüten 44 yaşındaki Vail el-Ledavi ve 49 yaşındaki Binbaşı Ramiz Ebu Zureyk yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) araca üç füze ateşledi.

Filistin Kızılayı da saldırıda yaralanan 7 kişinin bölgeden tahliye edildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Bir gün önce İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısında düzenlediği bir hava saldırısında Hamas yönetimindeki içişleri yetkililerine bağlı olarak Gazze'nin kuzeyinde görev yapan polis şefi Abdünnasır el-Makadme hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki sağlık yetkilileri pazar günü yaptıkları açıklamada, son 24 saat içinde bölge genelindeki hastanelere 9 kişinin cansız bedeninin ve 36 yaralının getirildiğini bildirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1.200 kişi hayatını kaybederken, 7 Ekim 2023'ten bu yana ise toplam can kaybı 73.326'ya yükseldi.

Kaynak: Xinhua

İhlas Haber Ajansı, Uluslararası, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İHA Saldırısı: 2 Hamas Yetkilisi Öldü - Son Dakika

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