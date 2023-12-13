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Gazze'de İsrail operasyonları sonucu ölü sayısı 18 bini geçti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail operasyonları sonucu ölü sayısı 18 bini geçti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in operasyonları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini geçti. Bakanlık sözcüsü ise yaralıların sayısının ise 50 bini geçtiğini duyurdu.

Gazze\'de İsrail operasyonları sonucu ölü sayısı 18 bini geçti
13.12.2023 - 19:13,
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in operasyonları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini geçti. Bakanlık sözcüsü ise yaralıların sayısının ise 50 bini geçtiğini duyurdu.Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı, İsrail'in operasyonları sonucunda Gazze'de hayatını kaybedenler ve yaralananlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Eşref El Kudra, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonları neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 608'e, yaralananların sayısının ise 50 bin 594'e yükseldiğini duyurdu.

"Ateşkes armağan olur"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Gazze Şeridi'nde acil ateşkes çağrısı yapan karar tasarısının kabul edilmiş olmasına karşın İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırıları sonrası başlattığı Hamas'a yönelik operasyonları sürüyor.

İsrail olası bir ateşkese Hamas'ı güçlendireceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "Şimdiki süreçte bir ateşkes terör örgütü Hamas için bir armağan olur; geri dönmesine ve İsrail vatandaşlarını tehdit etmesine imkan sağlar" diyerek, ülkesinin Hamas'a karşı savaşının uluslararası destekle süreceğini aktardı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgeleri bombalamaya başladığı belirtiliyor.

BM'den "sağlık felaketi" uyarısı

BM'nin Filistin'deki İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, Gazze'nin bir "sağlık felaketi" ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Hasting, "Hepimiz sağlık sisteminin çökeceğini veya halihazırda çökmüş durumda olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı. BM yetkilisi, hastalıkların yayıldığına ve mevcut kliniklerde kapasitesinin üstünde doluluk yaşandağına dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar sonucunda bin 200 İsrailli hayatını kaybetmiş, 240 kadar kişi de rehin alınmıştı.

Katar'ın arabulucuğu sonrası rehinelerin 105'i serbest bırakılmıştı. İsrail ordusunun açıklamasına göre, Hamas'ın elinde 135 rehine daha bulunuyor. İsrail medyasında yer alan haberlerde ise rehinelerden 18'inin hayatta olmadığı belirtiliyor.

AFP,Reuters/ BÖ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle
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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail operasyonları sonucu ölü sayısı 18 bini geçti - Son Dakika
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