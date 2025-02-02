Gazze'de İsrail saldırıları sonucu binlerce ölüm

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 881'i çocuk, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 bin 709 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Maruf, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda düzenlediği basın toplantısında 471 gün süren İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı, "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım 61 bin 709'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 47 bin 487 kişinin cenazesi hastanelere ulaştırıldı, 14 bin 222 kişinin cesedi enkaz altında kayboldu. Yaralıların sayısı 111 bin 588'e ulaştı." dedi.

Maruf, "İsrail ordusu Gazze'de 214'ü soykırım sürecinde doğanlardan olmak üzere 17 bin 881 çocuğu öldürdü, 38 bin çocuğu yetim bıraktı." ifadesini kullandı.

İsrail saldırılarında Gazze'de 1155 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini aktaran Maruf, bu saldırılarda 205 gazeteci ile 194 sivil savunma görevlisinin de can verdiğini belirtti.

Maruf, İsrail ordusunun Gazze'de 6 binden fazla Filistinliyi alıkoyduğunu, bunlardan onlarca kişinin tutuldukları hapishanelerde işkence altında can verdiğini aktardı.

İsrail saldırıları sebebiyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de 2 milyon kişinin yerinden edildiğini hatırlatan Maruf, bazı kişilerin en az 25 kez yerinden edildiği ve hiçbir hizmetin bulunmadığı şartlarda hayata tutunmaya çalıştığını kaydetti.

Maruf, "İşgalci İsrail Filistinli ailelere karşı 9 bin 268 katliam gerçekleştirdi ve tüm fertleri ölen 2 bin 92 ailenin kaydı nüfustan silindi." dedi.

İsrail saldırılarının hedefi olan 4 bin 889 aileden yalnızca bir ferdin geride kaldığını aktaran Maruf, Gazze'de hayatını kaybeden kadınların sayısının 12 bin 316 olduğunu belirtti.

Maruf, İsrail saldırılarında insani yardım dağıtan 736 kişi ile 3 bin 500 memurun öldüğünü aktardı.

İsrail saldırılarından eski ABD Başkanı Joe Biden hükümetini sorumlu tutan Maruf, ilk belirlemelere göre Gazze'deki zararın 50 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini ifade etti.

Maruf, İsrail'in 15 aydan uzun süre devam ettirdiği saldırılarında 450 bin konutun zarar gördüğüne dikkati çekerek, 170 bin konutun tamamen, 80 bin konutun büyük ölçüde, 200 bin konutun da kısmen yıkıldığını söyledi.

Gazze'de İsrail saldırılarının konut sektörüne zararının 25 milyar doları aştığını belirten Maruf, sağlık sektöründeki duruma değindi.

İsrail'in sağlık sektöründe bıraktığı zarar 3 milyar dolara ulaştı

Maruf, İsrail'in Gazze'de 34 hastane, 80 sağlık merkezi ve 212 sağlık kuruluşunu hizmet dışı bıraktığını vurguladı.

İsrail saldırılarında 191 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini belirten Maruf, sektördeki zararın 3 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

İsrail saldırılarında Gazze'de 12 bin 800 öğrenci öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Maruf, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 927'si tamamen yıkılan 1661 üniversite, okul ve eğitim merkezinin zarar gördüğünü aktardı.

Maruf, eğitim için kullanılan 734 yapının kısmen zarar gördüğünü belirterek, İsrail saldırılarında 12 bin 800 öğrenci ile yaklaşık 800 eğitim çalışanının can verdiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarıyla yaklaşık 785 bin Filistinli öğrencinin eğitim almasını engellediğinin altını çizen Maruf, bu sektördeki hasarın 2 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.

Maruf, Gazze'de 216 hükümet binasının tamamen yıkıldığını, 60'ının da zarar gördüğünü kaydederek, bu sektördeki zararın 1 milyar doları aştığını belirtti.

Gazze'de İsrail saldırılarının altyapıya verdiği zarara değinen Maruf, 3 bin 680 kilometre uzunluğuna tekabül eden elektrik şebekesi ile 16 bin 266 güneş enerjisi panelinin zarar gördüğünü ifade etti.

Maruf, 7 Ekim 2023'ten önce bile temiz suya erişimde sıkıntı yaşanan Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 335 kilometre uzunluğuna denk gelen su şebekesi, 496 deniz suyu arıtma tesisi, 111 su tankı, 120 su tankeri, 717'si kullanılmaz hale gelen 1698 su kuyusunun zarar gördüğüne dikkati çekti.

Gazze'de 665 kilometre uzunluğuna tekabül eden kanalizasyon ağının zarar gördüğünü belirten Maruf, 65 arıtma tesisi ile 3 bin 916 kilometreye denk gelen yol ve caddenin zarar gördüğünü aktardı.

Maruf, hizmet ve altyapı sektöründeki hasarın 4 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

İsrail saldırılarının Gazze ekonomisine verdiği zarara değinen Maruf, toplam 185 bin metrekare tarım arazinin zarar gördüğünü belirtti.

Maruf, 49 tarım deposu, 6 bin büyük ve küçük baş hayvan, bin tavuk ve kümes hayvanı çiftliği, uzunluğu binlerce metreye ulaşan sulama şebekesi ve 35 balık çiftliğinin İsrail saldırılarında zarar gördüğünü kaydetti.

Gazze'de 2 bini tamamen yıkılan 3 bin 725 sanayiyle ilgili yapının zarar gördüğünü aktaran Maruf, 12 bin 583'ü tamamen yıkılan 23 bin ticari işletmenin zarar gördüğüne vurgu yaptı.

Maruf, bu sektördeki zararın 6 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Gazze'de 111'i tamamen yıkılan 229 turizm tesinin zarar gördüğünü belirten Maruf, 291 arkeolojik alanın İsrail saldırılarında hasar aldığını ve bu sektördeki zararın yarım milyar dolar olduğunu ifade etti.

Maruf, ulaşım sektöründe 25 bini araba, 1000'i balıkçı teknesi ve 1000'i de belediye ve sivil savunma aracı olmak üzere 30 bin aracın zarar gördüğünü söyledi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı, bu alanda 1,5 milyar dolarlık zararın meydana geldiğine dikkati çekti.

Maruf, Gazze'de 579 kilometre uzunluğuna denk gelen iletişim ve haberleşme ağının zarar gördüğünü, şebeke, ekipman ve techizatlarda meydana gelen zararla birlikte sektördeki kaybın 1,5 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Gazze'de 983 cami tamamen yıkıldı

Maruf, İsrail'in Gazze'de dini yapıları da hedef aldığına vurgu yaparak, 983'ü tamamen yıkılan 1129 caminin zarar gördüğünü, 1'i tamamen yıkılan 3 kilisenin hasar aldığını aktardı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 mezarı yıkarak yüzlerce kişinin cesedini çaldığını söyleyen Maruf, İsrail saldırılarında Gazze'de 1062 kültür ve spor merkezinin zarar gördüğünü, bunlardan 488'inin tamamen yıkıldığını bildirdi.

Maruf, sektördeki zararın 2 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Gazze'de İsrail saldırılarından medya sektörünün de etkilendiğini belirten Maruf, tüm kanallar, radyo istasyonu ve yapım şirketlerini barındıran 262 kuruluşun zarar gödüğünü bunlardan, 182'inin binasının tamamen yıkıldığını belirtti.

Maruf, sektörün 600 milyon dolarlık zararının bulunduğunu aktardı.

"Gazze Şeridi'ni insani felaket bölgesi ilan ediyoruz"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı, "Gazze Şeridi'ni yaşam için gerekli olan hiçbir ihtiyacın bulunmadığı insani felaket bölgesi ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası kurum ve kuruluşlara acil ve hızlı harekete geçme çağrısı yapan Maruf, Gazze halkının açlık, susuzluk ve soğuk sebebiyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Maruf, Gazze'de acilen 200 bin çadır ve 60 bin taşınabilir ev ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, barınma konusundaki yardımların hızla yapılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.