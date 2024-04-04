Gazze'de İsrail Saldırılarında Öldürülen WCK Çalışanı Lalzawmi Zomi Frankcom Anlatıldı

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Gazze'de İsrail'in saldırılarında öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanından biri olan Avustralya vatandaşı Lalzawmi Zomi Frankcom'un arkadaşı Jessica Olney, Frankcom'un, kendisini daha iyi bir dünya için adadığını söyledi.

Merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan bir insani yardım kuruluşunda çalışan Olney, İsrail'in saldırılarında Gazze'de öldürülen WCK çalışanı arkadaşı Frankcom'u AA muhabirine anlattı.

Olney, "efsane" ve "gerçek olamayacak kadar iyi" diye nitelendirdiği Frankcom'un hayattan "onlarca yıl erken" koparıldığını belirtti.

İnsanların Frankcom'un her zaman gülümsediğini ve özünde kim olduğunu bilmesini istediğini dile getiren Olney, "Umarım hayatı onu duyan herkese dokunur ve daha iyi bir dünya için çalışma konusunda ilham verir çünkü o kendini buna adamıştı." diye konuştu.

Olney, Frankcom ile 2022'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tanıştıklarını, çok hızlı şekilde kaynaştıklarını ve birlikte seyahat ederek çok eğlendiklerini anlattı.

Frankcom'u "kendini adadığı işine ara verdiği bir dönemde" tanıdığı için "çok şanslı" olduğunun altını çizen Olney, arkadaşının son birkaç aydır Mısır'da insani yardım operasyonlarının koordine edilmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Olney, Frankcom'un Gazze'ye gitmeyi planladığını bilmediğini ancak onun bir gün grup sohbetine "Gazze'deyim" notuyla fotoğraf gönderdiğini aktardı.

Frankcom'u en son Ürdün'de gördüğünü kaydeden Olney, Gazze'de olmasından dolayı arkadaşı için çok endişelendiğini söyledi.

Olney, "Son altı ayda yaşanan dehşeti sürekli olarak görmemize rağmen bu olayın bu denli dikkat çekmesinden ve daha fazla insana farkındalık kazandırabilmesinden memnunum. Zomi'nin güzel gülen yüzünü gören ve aynı zamanda empati, sevgi ve kaybedilen tüm hayatlar için üzüntü duyan dünyanın dört bir yanındaki insanlarla aynı duyguları paylaşıyorum. Bence adalet olmadan barış olmaz." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin Gazze politikasını da eleştiren Olney, "Benim hissiyatım ABD hükümetinin yaptığı ve buna olanak sağladığı şeyin kabul edilemez olduğu yönünde. Ülkemden son derece utanıyorum. Buradaki pek çok insan da utanıyor. Bizim vergilerimizle alınan silahların insanları öldürmek için kullanılmış olabileceğini düşünmek affedilemez. Bunu istemiyoruz." dedi.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.