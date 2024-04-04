Gazze'de İsrail Saldırılarında Öldürülen WCK Çalışanı Lalzawmi Zomi Frankcom Anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de İsrail Saldırılarında Öldürülen WCK Çalışanı Lalzawmi Zomi Frankcom Anlatıldı

Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarından biri olan Avustralya vatandaşı Lalzawmi Zomi Frankcom'un arkadaşı Jessica Olney, Frankcom'un kendisini daha iyi bir dünya için adadığını söyledi. Olney, Frankcom'u tanıdığı için çok şanslı olduğunu ve onun hayatının erken sona erdiğini belirtti. Ayrıca, Frankcom'un insanlara ilham verdiğini ve daha iyi bir dünya için çalışma konusunda onlara örnek olduğunu ifade etti. WCK çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili olarak ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kasıt olmadığını savunarak olayın araştırılacağını ve tekrarlanmaması için gereken önlemlerin alınacağını söyledi.

04.04.2024 13:13  Güncelleme: 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de İsrail'in saldırılarında öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanından biri olan Avustralya vatandaşı Lalzawmi Zomi Frankcom'un arkadaşı Jessica Olney, Frankcom'un, kendisini daha iyi bir dünya için adadığını söyledi.

Merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan bir insani yardım kuruluşunda çalışan Olney, İsrail'in saldırılarında Gazze'de öldürülen WCK çalışanı arkadaşı Frankcom'u AA muhabirine anlattı.

Olney, "efsane" ve "gerçek olamayacak kadar iyi" diye nitelendirdiği Frankcom'un hayattan "onlarca yıl erken" koparıldığını belirtti.

İnsanların Frankcom'un her zaman gülümsediğini ve özünde kim olduğunu bilmesini istediğini dile getiren Olney, "Umarım hayatı onu duyan herkese dokunur ve daha iyi bir dünya için çalışma konusunda ilham verir çünkü o kendini buna adamıştı." diye konuştu.

Olney, Frankcom ile 2022'de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta tanıştıklarını, çok hızlı şekilde kaynaştıklarını ve birlikte seyahat ederek çok eğlendiklerini anlattı.

Frankcom'u "kendini adadığı işine ara verdiği bir dönemde" tanıdığı için "çok şanslı" olduğunun altını çizen Olney, arkadaşının son birkaç aydır Mısır'da insani yardım operasyonlarının koordine edilmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Olney, Frankcom'un Gazze'ye gitmeyi planladığını bilmediğini ancak onun bir gün grup sohbetine "Gazze'deyim" notuyla fotoğraf gönderdiğini aktardı.

Frankcom'u en son Ürdün'de gördüğünü kaydeden Olney, Gazze'de olmasından dolayı arkadaşı için çok endişelendiğini söyledi.

Olney, "Son altı ayda yaşanan dehşeti sürekli olarak görmemize rağmen bu olayın bu denli dikkat çekmesinden ve daha fazla insana farkındalık kazandırabilmesinden memnunum. Zomi'nin güzel gülen yüzünü gören ve aynı zamanda empati, sevgi ve kaybedilen tüm hayatlar için üzüntü duyan dünyanın dört bir yanındaki insanlarla aynı duyguları paylaşıyorum. Bence adalet olmadan barış olmaz." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin Gazze politikasını da eleştiren Olney, "Benim hissiyatım ABD hükümetinin yaptığı ve buna olanak sağladığı şeyin kabul edilemez olduğu yönünde. Ülkemden son derece utanıyorum. Buradaki pek çok insan da utanıyor. Bizim vergilerimizle alınan silahların insanları öldürmek için kullanılmış olabileceğini düşünmek affedilemez. Bunu istemiyoruz." dedi.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu, bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Avustralya, İsrail, Dünya, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırılarında Öldürülen WCK Çalışanı Lalzawmi Zomi Frankcom Anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Birinci Dünya Savaşı'nda Türk Kahramanları Kut'ül Amare ve Müstecip Onbaşı Tiyatro Sahnesinde
    13:44 Birinci Dünya Savaşı'nda Türk Kahramanları Kut'ül Amare ve Müstecip Onbaşı Tiyatro Sahnesinde

    Birinci Dünya Savaşı'nda Türk tarihinin büyük zaferi olan Kut'ül Amare ve Müstecip Onbaşı'nın hayatı tiyatro sahnesine taşınıyor.

  • Manisa Tarihinin İlk Kadın Belediye Başkanı Göreve Başladı
    13:44 Manisa Tarihinin İlk Kadın Belediye Başkanı Göreve Başladı

    Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı olan CHP'li Gülşah Durbay, görevi AK Partili Ömer Faruk Çelik'ten devraldı. Başkan Durbay'ın annesi ise duygusal anlar yaşadı.

  • Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
    13:43 Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

    Kilis'in Bilali Habeş Mahallesi'nde Z.T. yönetimindeki 79 AV 046 plakalı motosiklet ile S.G. idaresindeki 27 YD 071 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Z.T. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • Çıldır Anaokulu öğrencileri Kütüphane Haftası'nda kütüphanede zaman geçirdi
    13:42 Çıldır Anaokulu öğrencileri Kütüphane Haftası'nda kütüphanede zaman geçirdi

    Çıldır Anaokulu öğrencileri, kütüphane kültürü ve kitap sevgisini aşılamak amacıyla Çıldır Halk Kütüphanesine gezi düzenledi. Öğrenciler, kütüphanede gezerek bilgi kaynaklarına nasıl ulaşıldığını ve uyulması gereken kuralları öğrendi. Ayrıca, okul öncesi döneme yönelik kitapları inceledi ve kitapların hayatımızdaki önemini anlatan çalışma sayfalarını tamamladı. Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü de etkinliğe katıldı.

  • Güngören'de Yaya ve Taksi Şoförü Arasında Geçiş Hakkı Tartışması: Yayayı Darp Eden Şoför Yakalandı
    13:41 Güngören'de Yaya ve Taksi Şoförü Arasında Geçiş Hakkı Tartışması: Yayayı Darp Eden Şoför Yakalandı

    Güngören'de yaşanan bir olayda, yaya ve taksi şoförü arasında çıkan geçiş hakkı tartışmasında, taksi şoförü tarafından darp edilen yayayı yakalandı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.

  • Malatya Kent Konseyi'nden Dijital Fotoğrafçılık Kursu Sertifikaları
    13:41 Malatya Kent Konseyi'nden Dijital Fotoğrafçılık Kursu Sertifikaları

    Malatya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Malatya Kent Konseyi'nin açtığı dijital fotoğrafçılık kursunu başarıyla tamamlayan 21 kursiyere katılım sertifikası verildi. Kursiyerler, Malatya Kent Konseyi'nde düzenlenen iftar programının ardından sertifikalarını aldı. Kursun başarılı geçtiğini ifade eden kursiyerler, Malatya Kent Konseyi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

  • Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Görevi Devraldı
    13:41 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Görevi Devraldı

    Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 56,62'sini alarak Etimesgut Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı. Beşikçioğlu, düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşların kendisini onurlandırdığını ve belediyeyi ayrıştırmadan, birlik içinde yönetmeye çalışacaklarını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise vatandaşlara teşekkür ederek, Ankara halkının güvenini almanın gururunu yaşadığını ifade etti. Yavaş, diğer partilerden seçilen belediye başkanlarına da çağrıda bulunarak, birlikte çalışmayı ve Ankara'ya hizmet etmeyi önerdi.

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile Brüksel'de görüştü
    13:40 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile Brüksel'de görüştü

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında gerçekleşen görüşme, ikinci gününde yapıldı.

  • ATSO Başkanı Ali Bahar: Kamunun tasarruf etmesi ve kayıt dışı ile mücadele etmesi gerekiyor
    13:40 ATSO Başkanı Ali Bahar: Kamunun tasarruf etmesi ve kayıt dışı ile mücadele etmesi gerekiyor

    ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yerel seçim sonrası iş dünyasının beklentilerini aktardı. Bahar, enflasyonun ülkenin en büyük sorunu olduğunu vurgulayarak, kayıt dışı ile mücadele ve kamuda tasarrufun önemine dikkat çekti. Ayrıca, enflasyonda beklenen gerilemenin temmuz ayında gerçekleşebileceğini belirtti.

  • Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu
    13:39 Trendyol 1. Lig'de 29. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler arasında Yiğit Arslan, Raşit Yorgancılar, Erkan Özdamar, Erdem Mertoğlu, Batuhan Kolak, Alpaslan Şen, Süleyman Bahadır, Adnan Deniz Kayatepe ve Ali Yılmaz yer alıyor.


13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:44 Stüdyonun buz kestiği anlar Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
11:26 Taksici, yumrukladığı yayanın burnunu kırdıktan sonra kaçtı Taksici, yumrukladığı yayanın burnunu kırdıktan sonra kaçtı
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 13:45:37. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail Saldırılarında Öldürülen WCK Çalışanı Lalzawmi Zomi Frankcom Anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement