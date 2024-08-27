Gazze'deki çocuk felci aşısı kampanyası için insani araya ihtiyaç var - Son Dakika
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Gazze'deki çocuk felci aşısı kampanyası için insani araya ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları, Gazze Şeridi'nde 640 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olması için çatışmalara insani araya ihtiyaç olduğunu belirtti.

27.08.2024 20:48
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları Gazze Şeridi'nde 640 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olması için çatışmalara insani araya ihtiyaç olduğunu belirtti.

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, UNICEF, DSÖ ve ortaklarının Gazze Şeridi'ndeki 640 binden fazla çocuğa çocuk felci aşısı yapılması konusunda hazır olduklarını duyurdu.

Fakat çocuk felci aşılarının yapılabilmesi için insani gerekçelerden dolayı bölgede çatışmalara insani ara verilmesi gerektiği kaydedildi.

İnsani aranın ertelenmesi durumunda çocuklar arasındaki çocuk felcinin yayılma riskinin artacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

UNICEF'ten yapılan açıklamada ise DSÖ, UNRWA ve diğer ortaklarıyla birlikte Gazze'ye 1,2 milyon doz tip 2 çocuk felci aşısı getirildiği, Gazze'de 640 binden fazla çocuğun aşılanmasının planlandığı belirtildi.

Katar'dan Gazze için BM'ye 3 milyon dolarlık destek

Öte yandan UNRWA, Gazze Şeridi'nde ihtiyaç sahibi Filistinlilere hayati yardımın sağlanması için Katar Hayır Kurumu'ndan (Qatar Charity) 3 milyon dolar değerinde destek aldığını duyurdu.

Katar'ın yardımının, UNRWA'nın Gazze Şeridi'nde uygulamayı planladığı çocuk felci aşısı kampanyası öncesinde, kritik bir zamanda geldiği kaydedildi.

Katar Hayır Kurumu'nun, BM ailesinin güvenilir bir ortağı olduğu; dünya genelindeki insani yardım operasyonlarını desteklediği aktarıldı.

Gazze'deki zorunlu göç hastalığın yayılmasını destekliyor

UNRWA Kıdemli Yardımcı Saha Müdürü Sam Rose, dünkü açıklamasında Gazze'de insanların yerinden edildiği ve İsrail'in tahliye kararları sonucu sık sık yer değiştirmek zorunda kaldığı ortamın, çocuk felci virüsünün ortaya çıkması ve yayılması için "mükemmel" olduğunu dile getirmişti.

Gazze'de, temel gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişimin zorluğundan bahseden Rose, "Tam da bu koşullarda çocuk felci, çok hızlı yayılabilecek az sayıda vaka ile Gazze'de yeniden ortaya çıktı." demişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise Gazze'de krizin başladığı 7 Ekim 2023 sonrası doğan 50 bin bebeğe herhangi bir aşı yapılmış olma ihtimalinin "çok düşük" olduğunu kaydetmişti.

Dujarric, dün itibarıyla 1,2 milyon doz çocuk felci aşısının Gazze'ye ulaştırıldığı ve bununla, bölgedeki 640 binden fazla çocuğun aşılanmasının planlandığı bilgisini paylaşmıştı.

Gazze'de ilk çocuk felci vakası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor." açıklamasında bulunmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini belirtmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada çocuk felci aşılarının ellerine ulaştığını belirterek, bu aşıların Gazze'ye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki çocuk felci aşısı kampanyası için insani araya ihtiyaç var - Son Dakika

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