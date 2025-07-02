Gazze'deki Endonezya Hastanesi Müdürü ve ailesinin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'deki Endonezya Hastanesi Müdürü ve ailesinin cenazeleri toprağa verildi

02.07.2025 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze'deki evini hedef alması sonucu hayatını kaybeden Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan ile eşi ve beş çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

İsrail ordusunun, Gazze'deki evini hedef alması sonucu hayatını kaybeden Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan Sultan ile eşi ve beş çocuğunun cenazeleri toprağa verildi.

Cenaze namazını Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş kıldırırken, İsrail tarafından defalarca kuşatılıp yıkılan Endonezya Hastanesinde, uzun yıllardır verdiği mücadeleyle tanınan Sultan'ı son yolculuğuna uğurlamak için meslektaşları ve yakınları bir araya geldi.

Derin bir hüzün ve gözyaşlarının hakim olduğu cenaze töreninde tekbir sesleri yükselirken, onları şehit olarak kabul etmesi için Allah'a dua edildi.

Cenaze töreni sırasında Sultan'ın kızı Lemis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait F-16 savaş uçağından fırlatılan füzenin babasının odasına isabet ederek babasının yanı sıra annesi Zikra, kız kardeşi Lemis, teyzesi Amine ve son esir değişiminde serbest bırakılan kocası Muhammed İmad es-Sultan'ın yaşamını yitirdiği saldırıyı üzüntüyle anlattı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında Dr. Mervan Sultan ve ailesinden birçok kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi'nin yayımladığı son verilere göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana 1 bin 580 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Öte yandan geçtiğimiz mayıs ayında Endonezya Hastanesi de İsrail güçlerinin hedefi olmuş, jeneratörleri tahrip edilmiş, birçok bölümü zarar görmüş ve sağlık personeli hastaları zorla tahliye etmek zorunda kalmıştı.

İsrail, ABD'nin tam desteğiyle yaklaşık 22 aydır Gazze'de soykırım uygulamakla suçlanıyor. Bu süreçte çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 191 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi ise yerinden edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Endonezya, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Endonezya Hastanesi Müdürü ve ailesinin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat için “lazer parası“ isteyen cerrah tutuklandı Ameliyat için "lazer parası" isteyen cerrah tutuklandı
Kayınpeder gelinini öldürdü Kayınpeder gelinini öldürdü
Bursa’da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı Bursa'da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Erdoğan, Yerlikaya’nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı Açıklama var Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı’na mayın döşüyor Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul’u hedef haline getirdi Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar

22:03
Çeşme’de zamanla yarış Alevler evlere ulaştı
Çeşme'de zamanla yarış! Alevler evlere ulaştı
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
19:36
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
18:33
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
10:02
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı
09:52
10 bin lira ödül için hastanelik oldular Kaburgalarını kıranlar bile var
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
09:50
İzmir’deki operasyonun kapsamı genişledi İşte Tunç Soyer’in gözaltına alındığı anlar
İzmir'deki operasyonun kapsamı genişledi! İşte Tunç Soyer'in gözaltına alındığı anlar
09:50
Devrilen otomobil dede ve torununa mezar oldu
Devrilen otomobil dede ve torununa mezar oldu
09:49
Kahreden görüntüler Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
09:48
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
09:42
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
09:38
Uyduya yakalandı ABD’ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
09:23
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 23:12:22. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki Endonezya Hastanesi Müdürü ve ailesinin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.